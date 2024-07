A- A+

Copa América Brasil x Colômbia: Conmebol admite erro em pênalti não marcado sobre Vini Jr; confira áudio do VAR Aos 42 minutos do primeiro tempo, camisa 7 do Brasil foi derrubado por Muñoz na área, mas a arbitragem não confirmou a penalidade

A Conmebol reconheceu, nesta quarta-feira (3), que o árbitro Jesús Valenzuela errou ao não assinalar pênalti em Vinícius Júnior, no empate do Brasil com a Colômbia, em 1x1, na noite da última terça-feira (2), pela terceira rodada do Grupo D da Copa América.

A jogada aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, do confronto realizado em Santa Clara, nos Estados Unidos. Na ocasião, o placar marcava 1x0 para a Seleção Brasileira.

"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo", divulgou a Conmebol através de vídeo.

Em meio à dúvida sobre a marcação ou não do pênalti, o VAR demorou aproximadamente dois minutos para analisar o lance sobre Vinícius Júnior. Após a análise, o árbitro de vídeo principal, Mauro Vigliano, da Argentina, chegou à conclusão que Muñoz "belisca a bola" antes de tocar no jogador brasileiro.

Quartas de final

Com o empate com a Colômbia, o Brasil acabou fechando a primeira fase da Copa América na segunda posição do Grupo D, com cinco pontos. No sábado (6), às 22h, a Seleção volta a entrar em campo contra o Uruguai, em Las Vegas, pelas quartas de final.

Confira a análise do VAR:

