A seleção brasileira voltou, enfim, a balançar as redes de um adversário numa cobrança de falta direta. Raphinha marcou sobre a Colômbia, nesta terça-feira, o primeiro em cinco anos, em partida pela fase de grupos da Copa América.

This angle of Raphinha’s Free kick‍pic.twitter.com/BpQZbYzMae — SimplyGoal (@SimplyGoal) July 3, 2024

O último gol de falta da seleção brasileira tinha acontecido no dia 19 de novembro de 2019, quando Philippe Coutinho marcou em amistoso contra a Coreia do Sul. De lá para cá, foram 1687 dias sem balançar as redes dessa forma.

We really were privileged to watch Raphinha play for Leeds United.#LUFC pic.twitter.com/VYR9U9FQNk — All Day LUFC (@AllDayLUFC) July 3, 2024

Na ocasião, Coutinho quebrou um jejum que durava cinco anos, dois meses e 14 dias. Antes dele, o último gol brasileiro em cobrança de falta havia sido em 5 de setembro de 2014, marcado por Neymar, na vitória por 1 a 0 contra a Colômbia, em amistoso.

