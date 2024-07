Espanha vence Inglaterra e conquista a Eurocopa pela quarta vez

A- A+

Hegemonia da Europa. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim (ALE), e ficou com o título da Eurocopa 2024. Essa foi a quarta conquista dos espanhóis, que se tornaram os maiores campeões do torneio.

A Espanha abriu o placar com Nico Williams, a Inglaterra empatou com Cole Palmer e Oyazarbal fez o gol decisivo na reta final.

Essa foi a segunda final consecutiva de Eurocopa da Inglaterra que soma mais um vice e aumentou o jejum de títulos. Os ingleses não são campeões desde a Copa do Mundo de 1966.

O jogo

O primeiro tempo da decisão foi o que se esperava de uma final deste porte. As duas seleções estavam mais cautelosas e sem arriscar muito.

A Espanha dominou a posse de bola com 65%, mas não finalizou nenhuma bola no gol inglês.

Apesar do domínio espanhol, a melhor chance de gol no primeiro tempo foi da Inglaterra.

Pouco antes do intervalo, Phil Foden aproveitou o cruzamento e bateu rasteiro no canto da barra. O goleiro Unai Simon fez a defesa em dois tempos.

Segundo tempo

Depois da primeira etapa morna, a Espanha voltou com um ritmo acelerado no segundo tempo. Aos dois minutos, Lamine Yamal fez a jogada pelo lado direito e achou o parceiro Nico Williams do outro lado da área. O ponta finalizou de primeira sem chances para Pickford.

A Espanha aproveitou o embalo do gol marcado e seguiu pressionando os ingleses.

Dani Olmo, Álvaro Morata e Nico Williams tiveram chances claras num intervalo de dez minutos, mas nenhuma das oportunidades foram aproveitadas.

A resposta da Inglaterra veio do banco de reservas. O meia Cole Palmer entrou no lugar do volante Kobbie Mainoo aos 25 minutos.

Com apenas três minutos em campo, o meia do Chelsea recebeu o pivô de Jude Bellingham e de fora da área bateu sem chances para Unai Simon.

Se o banco da Inglaterra apareceu, o da Espanha também decidiu. Oyarzabal entrou no lugar de Morata e, aos 40 minutos, aproveitou o bom cruzamento de Cucurella e fez o segundo gol espanhol.

Ficha técnica:

Espanha 2

Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho), Laporte e Cucurella; Rodri (Zubimendi), Olmo e Fabián Ruiz; Yamal (Merino), Morata (Oyarzabal) e Nico Williams. Técnico: Luís de la Fuente.

Inglaterra 1

Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guehi e John Stones; Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden (Ivan Toney), Bukayo Saka e Kobbie Mainoo (Cole Palmer); Harry Kane (Ollie Watkins). Técnico: Gareth Southgate

Local: Olímpico de Berlim (Berlim/ALE)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Gols: Nico Williams (2’ do 2° tempo); Cole Palmer (28’ do 2° tempo); Oyarzabal (40’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: Kane (ING); Stones (ING); Watkins (ING); Olmo (ESP)

