Espanha e Inglaterra decidem título da Eurocopa; confira escalações e onde assistir

Espanha e Inglaterra sempre estiveram na lista das favoritas ao título da Eurocopa. Sendo assim, a final deste domingo (14), em Berlim, está longe de ser uma surpresa. O que não diminui o impacto do encontro. Por caminhos distintos, as duas seleções chegam com méritos à decisão. Agora é hora de transformar a previsão otimista da teoria em comprovação na prática.

Valentia

O mérito da Inglaterra é baseado na persistência. Mesmo sem apresentar um grande futebol, com somente uma vitória na fase de grupos, os ingleses mostraram um poder de recuperação enorme no mata-mata.

Nas oitavas, a equipe saiu atrás do placar diante da Eslováquia, mas conseguiu a virada com um gol nos acréscimos do segundo tempo - algo que se repetiria na semifinal. Bellingham, principal estrela do time ao lado do centroavante Harry Kane, fez de bicicleta e colocou a equipe nas quartas.

Na etapa seguinte, mais sofrimento. A classificação diante da Suíça só veio nas penalidades, após 1x1 no tempo normal, tendo novamente saído atrás do placar.

Na semifinal, perante a Holanda, triunfo por 2x1. Adivinha quem começou na frente? Os holandeses. A virada inglesa veio com Kane e Watkins, com gol aos 45 do segundo tempo.

"Acho que demos aos nossos torcedores algumas das melhores noites dos últimos 50 anos e estou muito orgulhoso", disse o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate. Criticado no início da Eurocopa, ele pode ser o responsável por comandar os ingleses no primeiro título da competição e o segundo na história, após a Copa do Mundo de 1966.

Juventude

Treinada por Luis De La Fuente, a Espanha apresentou o futebol mais vistoso da Eurocopa. Venceu todos os jogos que disputou, eliminando potências como Alemanha e França no mata-mata.

Dona do melhor ataque, com 13 gols marcados, o maior mérito dos espanhois foi reunir jovens talentos, como Lamine Yamal, que completa 17 anos na véspera da decisão, e Nico Williams, de 22. Destaque também para Dani Olmo, 26. Trio que tem despertado o interesse de gigantes da Europa.

A decisão também terá um sabor especial para um veterano da Espanha. Jesus Navas, de 38 anos, chega à quinta final com a camisa da seleção. As primeiras delas foram em 2010 e 2012, com as conquistas da Copa do Mundo e da Eurocopa, respectivamente. Remanescente da maior glória do país, Navas agora busca entrar para a história com o tetracampeonato do continente (somando ainda os feitos das Euros de 1964 e 2008).

Histórico

Essa será apenas a terceira vez que as seleções se enfrentam na Eurocopa. O primeiro duelo foi em 1980, com vitória por 2x1 dos ingleses na fase de grupos. Em 1996, nas quartas de final, novo triunfo da Inglaterra, agora nas penalidades, por 4x2, após 0x0 no tempo normal.

O ganhador levará para casa, além do troféu, oito milhões de euros (R$ 42,4 milhões), enquanto o vice receberá cinco milhões de euros (R$ 29,33 milhões).



Ficha técnica

Espanha



Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte e Cucurella; Rodri, Olmo e Fabián Ruiz; Yamal, Morata e Nico Williams. Técnico: Luís de la Fuente.

Inglaterra

Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa e John Stones; Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden e Bukayo Saka; Harry Kane e Ivan Toney. Técnico: Gareth Southgate

Local: Olímpico de Berlim (Berlim/ALE)

Horário: 16h

Árbitro: François Letexier (FRA). Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Transmissão: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e CazéTV(Streaming)

