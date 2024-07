Presença de amante de Walker, que traiu mulher grávida, gera tensão para a Inglaterra antes da final

A- A+

A "vida dupla" de Kyle Walker tem gerado tensão nos bastidores da Inglaterra antes da final da Eurocopa, contra a Espanha, no próximo domingo.



A imprensa inglesa flagrou nas disputas na Alemanha a presença da mulher do lateral, Annie Kilner, mas também a ex-namorada dele, a influencer Lauryn Goodman, sua amante, com quem traiu a esposa grávida e criou uma "família paralela".

De acordo com o jornal "The Sun", os serviços de segurança da seleção foram orientados a impedir que Lauryn se aproxime da área do estádio reservada para as famílias dos jogadores. Isso, "para evitar possíveis incidentes", como relata o diário.





Annie Kilner assistiu aos jogos com os quatro filhos do casal — Riaan, Roman, Reign e Rezon. Já Lauryn Goodman viajou para a Alemanha com ao menos um dos filhos que teve com Walker. A criança usava uma camisa da seleção, de número 2, com o nome "Papai" nas costas.

— Lauryn é vista como uma encrenqueira e o pior pesadelo de Annie é encontrar com ela. Falou-se que os assentos de Lauryn ficavam a menos de 100 metros de distância. Annie não quer absolutamente nada com ela — afirmou uma fonte ao DailyMail.

No começo do ano, Walker reconheceu ao The Sun ter traído a mulher no que chamou de "decisão estúpida". Annie descobriu que o marido havia gerado um segundo filho com Lauryn quando estava grávida do quarto filho. Ela chegou a anunciar a separação, mas depois perdoou o atleta.

