REALITY SHOW Beatriz Reis, a Bia do Brás do 'BBB 24', compra mansão para a família Gil do Vigor, Lucas Pizane e Davi Brito parabenizam a ex-camelô

Beatriz Reis, mais conhecida como a Bia do Brás do " BBB 24", comemorou a compra de uma mansão para sua família em suas redes sociais.



"Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu a ex-camelô e atriz em suas redes sociais.

Após a publicação, o perfil de Bia no Instagram foi tomado por mensagens de parabéns de famosos e colegas de reality.

Campeão do "BBB 24", Davi Brito escreveu: "feliz por você". Lucas Pizane, que dividiu com a dupla parte do confinamento da última edição do reality, também afirmou estar feliz pela amiga, enquanto de Marcus Vinicius complementou: "A gente sabe o quanto você sonhou com esse dia. Que venham muitas outras bênçãos."

Lucas Buda e Michel foram outros participantes do "BBB 24" a parabenizarem a colega.

Já Gil do Vigor, estrela do "BBB 21", escreveu: "Perfeitaaaa! Parabéns amiga, você merece."

Jojo Todynho, Eliezer, Mari Fernandez, Ariadna Arantes e Dani Calabresa também foram às redes de Bia parabenizar pela conquista.

