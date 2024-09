Homem é preso em flagrante por agredir a esposa em Pesqueira

A- A+

Um homem foi preso em flagrante, na noite de sábado (7), por agredir a esposa, na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Militar afirmou que policiais da 8ª Companhia Independente foram acionados pela Central de Operações e, ao chegarem no local, viram a mulher sendo espancada.

O homem estava do lado de fora da casa e a mulher segurava o portão para evitar a entrada dele.

"Ela estava com um corte no rosto, abaixo do olho direito, sangrando, e contou que o marido a segurou pelo pescoço, batendo sua cabeça contra o portão. Revelou que as agressões são recorrentes, mas nunca formalizou uma denúncia", disse a PM, em nota.

Por fim, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi lavrada a prisão em flagrante.

