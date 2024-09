A- A+

Recife Cocaína declarada como suplemento alimentar é achada por agente canina em encomendas nos Correios Segundo a Receita Federal, a droga que estava nos Correios do Recife está avaliada em R$ 150 mil

Com o auxílio de uma agente canina, a Receita Federal encontrou cerca de 3 kg de cocaína em encomendas postais no Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas dos Correios, no Recife.

Avaliada em R$ 150 mil, a droga foi declarada como suplemento alimentar e encontrada, nessa terça-feira (10), em meio a milhares de encomendas e objetos.

Droga foi encontrada nessa terça-feira (10) | Foto: Receita Federal/Divulgação

A responsável por identificar a substância ilícita foi a agente canina Ursa, da Receita Federal, que, com seu faro apurado, apontou certeiramente o local onde a droga estava.

Segundo a Receita, a encomenda saiu de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais para uma investigação detalhada.

A Receita Federal lembra que atua na aduana rotineiramente combatendo ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas, além de outros crimes em fronteiras, portos e aeroportos.

