CONCERTO Orquestra Sinfônica do Recife inicia agenda de concertos gratuitos em setembro Apresentações desta semana, nos dias 11 e 12, no Teatro de Santa Isabel, terão como maestro convidado Marcos Antônio Silva Santos.

A Orquestra Sinfônica do Recife abre nesta quarta-feira (11), às 20h, a agenda de setembro dos concertos gratuitos, oferecidos pela Prefeitura do Recife, no Teatro de Santa Isabel.

Além desta quarta (11), a Orquestra Sinfônica do Recife tem programadas apresentações na quinta-feira (12), além dos dias 24 e 25. Os ingressos, gratuitos, serão distribuídos no dia de cada apresentação a partir das 10h no site, e presencialmente na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h.

Os concertos deste mês serão dedicados à música francesa e regidos por maestros convidados. As primeiras apresentações de setembro, nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12), terão regência do maestro mineiro Marcos Antônio Silva Santos.

Já nos próximos dias 24 e 25, acontece a estreia de uma regente internacional, a maestrina francesa Nathalie Marin, à frente da orquestra que é declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e é considerada a mais antiga em atividade ininterrupta do país.

Sob a batuta de Marcos Antônio, o repertório dos dois concertos desta semana contará com três peças: "Petite Suite", de Debussy, "Ma Mère l'Oye", de Maurice Ravel, além da "Sinfonia Nº 2", de Beethoven.

Sobre o maestro

Mestre e doutor em Música, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Antônio Silva Santos é professor de prática de orquestra na Associação Casa de Música de Ouro Branco e regente da Orquestra de Câmara de Ouro Branco. Atua também como compositor e arranjador.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Sinfônica do Recife foi fundada no dia 30 de julho de 1930, por Walter Cox, pelo compositor Ernani Braga e por Vicente Fittipaldi, seu primeiro maestro, que permaneceu à frente do conjunto sinfônico até 1961. À época, denominava-se Orquestra Sinfônica de Concertos Populares e só em 1949, quando vinculou-se à gestão municipal, passou a se chamar Orquestra Sinfônica do Recife.

Além de Fittipaldi, já teve como regentes: Mário Câncio (1962-1974); Guedes Peixoto (1975-1984); Eleazar de Carvalho (1985-1988); Eugene Egan(1989); Arlindo Teixeira (1991), Diogo Pacheco (1992); Carlos Veiga (1993-2000); Osman Giuseppe Gioia (2001-2013); e Marlos Nobre (2013-2020).

No dia 8 de outubro de 2018, a Orquestra Sinfônica foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da capital pernambucana, a partir de proposição da Câmara do Recife, sancionada pelo poder público municipal.

Às vésperas de completar 100 anos, a Orquestra teve nos últimos quatro anos importantes avanços e melhorias. Depois de ganhar dois novos maestros, Lanfranco Marcelletti Jr. e José Renato Accioly, passou a oferecer entre 3 e 4 concertos mensais e a disponibilizar ingressos pela internet, além de ter ganhado 20 novos integrantes, após seleção feita pela Prefeitura do Recife, num esforço de recomposição de quadros..

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife

11 e 12 de setembro, 20h

Teatro de Santa Isabel , Praça da República - Santo Antônio, Recife

Evento gratuito

Informações (81) 3355-3323

