Esporte Universitário Professora do Recife é campeã mundial de Beach Handball pela seleção brasileira Monique Costa trabalha no Geraldão e fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Universitária de Beach Handball Feminino, que conquistou o Campeonato Mundial Universitário de Praia no último domingo (8)

A professora Monique Costa, que trabalha no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), sagrou-se campeã mundial de Beach Handball pela Seleção Brasileira Universitária, vencedora do Campeonato Mundial Universitário de Praia (FISU World University Championship Beach Sports).

Na final, realizada no último domingo (8), a equipe feminina do Brasil conquistou o título ao derrotar a Polônia por 2x0.

Seleção Brasileira Universitária de Beach Handball é campeã do Mundial Universitário de Praia. Foto: Divulgação.

O evento aconteceu no Rio de Janeiro, reunindo 3 mil pessoas de 50 países. As modalidades disputadas foram vôlei de praia, beach soccer, beach tennis, beach wrestling, beach handball e surfe.

Monique fez parte da comissão técnica, a partir de convocação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

“Foi meu primeiro título mundial. Uma alegria enorme, que representa o reconhecimento de um trabalho de muitos anos”, comemora.

Graduada em Educação Física e Fisioterapia, Monique é especialista em Treinamento Esportivo e já acumula diversas conquistas em campeonatos de handebol e beach handebol nas comissões técnicas das equipes da Uninassau, Clube Português, Santa Cruz e Sport Recife.

Entre os títulos, a professora bicampeã da Copa do Brasil, tetracampeã brasileira, vice-campeã sul-americana, tetracampeã pernambucana, tricampeã pernambucana universitária e vice-campeã brasileira universitária.

Time Recife

No Geraldão, a professora Monique Costa trabalha no projeto Time Recife, desenvolvido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, que visa formar jovens atletas para o esporte de rendimento.



“Atualmente, o projeto tem as modalidades handebol, beach handball, basquete, futsal, voleibol, natação, luta olímpica, judô, karatê e ginástica rítmica. Além das atividades de iniciação esportiva, os atletas participam de grandes eventos esportivos, como campeonatos estaduais, regionais e nacionais”, explica o secretário de Esportes do Recife, Joka Heráclio.

