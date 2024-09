Sport visita CRB buscando confirmar retomada da boa fase na Série B

A- A+

O Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (11) tentando confirmar a retomada da boa fase e garantir o bom início de trabalho do técnico Pepa.

Às 21h30, o Leão visita o CRB, em confronto atrasado da 7ª rodada da Série B, no Rei Pelé, em Maceió, onde não vence o adversário há 23 anos.

No domingo (15), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela 26ª rodada, no Recife. Enquanto o Rubro-negro é o sexto colocado, com 38 pontos, e pode encurtar para um ponto a distância para o G-4, o Alvirrubro abre o Z-4, com 25 pontos ganhos.

Desde a saída de Guto Ferreira, o Sport soma duas vitórias seguidas contra Ituano e Avaí, sob os comandos de César Lucena e Pepa, respectivamente. Resultados que na visão do goleiro Caíque França aconteceram em momento determinante para recuperar a confiança do elenco na competição.

"Foram duas vitórias seguidas em um bom momento, pois estávamos buscando isso na competição. É aproveitar esse momento para tentar manter essa sequência positiva. Sabemos que essas duas vitórias nao são o suficiente, pois temos que manter o ritmo, o equilíbrio, e vamos buscar mais essa vitória", pontuou o arqueiro.

Adversário motivado

Se o Sport tem recuperado a confiança do torcedor, o CRB, por outro lado, vive fase delicada na Segundona.

Com o revés para o Vila Nova na semana passada, o clube alagoano entrou na zona de rebaixamento e optou por encerrar o trabalho do técnico Daniel Paulista.

Contra o Leão, Bruno Pivetti, ex-Náutico, fará sua estreia no comando do Galo da Pajuçara.

De acordo com Caíque França, a mudança de treinador no adversário pode dar um gás a mais para o CRB dificultar a vida do Sport, em Maceió.

"Eles tiveram uma mudança no comando, provavelmente vão ter essa motivação a mais. Estão querendo sair da posição que estão, então vai ser um confronto equilibrado. Mas o Sport em qualquer local, dentro ou fora, busca o protagonismo e não vamos abrir mão disso", salientou o arqueiro.

Sem mudanças?

Em seu segundo jogo à frente da equipe, o técnico Pepa pode repetir a formação que foi bem diante do Avaí, em Florianópolis. A princípio, o treinador não terá nenhuma baixa por lesão para o compromisso deste meio de semana, tal como nenhum atleta está suspenso.

No ataque, a expectativa é que o trio formado por Chrystian Barletta, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho seja mantido. Uma possibilidade é o último dar vaga a Zé Roberto, que atravessa bom momento e teve permanência confirmada pelo clube, após boa proposta do futebol iraniano.

Ficha técnica

CRB

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga; Falcão, Marco Antônio (João Pedro) e Gegê; Getúlio (Labandeira), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Bruno Pivetti.

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Titi Ortíz e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 21h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

Transmissão: Premiere e TV Brasil.

