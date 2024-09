A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: semifinalistas começam a ser conhecidos nesta quarta (11); veja onde assistir Athletico-PR x Vasco e Corinthians x Juventude são os jogos do dia; Atlético-MG x São Paulo e Flamengo x Bahia acontecem na quinta (12)

Com o fim da Data FIFA deste mês de setembro, os clubes que seguem vivos na Copa do Brasil começam a decidir, nesta quarta-feira (11), quem serão os semifinalistas do principal mata-mata do futebol nacional.

Athletico-PR x Vasco e Corinthians x Juventude são os confrontos do dia. Na quinta-feira (12), Flamengo x Bahia e Atlético-MG x São Paulo fecham as quartas de final.

Após vencer a partida de ida por 2x1, de virada, em São Januário, o Vasco visita o Athletico, às 21h30, na Ligga Arena. O time carioca joga pelo empate para avançar à próxima fase. Para o compromisso, contudo, o técnico Rafael Paiva não poderá contar com Philippe Coutinho, que será preservado.

Com o apoio do torcedor, o Furacão, por sua vez, precisa de uma vitória simples para levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Quem se classificar em Curitiba encara o vencedor do embate entre Atlético-MG e São Paulo, que se enfrentam às 21h45 da quinta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No Morumbis, a equipe mineira venceu os donos da casa por 1x0.

Também na quarta-feira, só que às 21h, o Corinthians busca reverter o revés sofrido por 2x1 em Caxias do Sul, diante do Juventude. Em noite de apresentação de Memphis Depay à torcida, na Neo Química Arena, o Alvinegro necessita de um resultado positivo simples para garantir, pelo menos, uma disputa de pênaltis.

Já o clube gaúcho, depois de deixar Internacional e Fluminense pelo caminho, espera eliminar mais um gigante do futebol nacional e seguir fazendo história.

O adversário de Corinthians ou Juventude sai da partida entre Flamengo e Bahia, marcada para quinta, às 21h45, no Maracanã.

No encontro de ida, o Rubro-negro soube segurar o ímpeto dos baianos na Fonte Nova e triunfou por 1x0. Jogando pelo resultado de igualdade, o time dirigido por Tite terá os retornos de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira, mas vão a campo sem De La Cruz e Pedro, lesionados.

Onde assistir?

Quarta-feira (11)

21h - Corinthians x Juventude

Premiere e Sportv

21h30 - Athletico-PR x Vasco

Amazon Prime Video

Quinta-feira (12)

21h45 – Flamengo x Bahia

TV Globo para todo o Brasil (exceto Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), Sportv e Premiere;

21h45 – Atlético-MG x São Paulo

TV Globo para Minas Gerais (exceto a cidade de Juiz de Fora), São Paulo e Rio Grande do Sul, Sportv2 e Premiere

