Copa do Brasil Juventude vence Corinthians e constrói vantagem por vaga na semi da Copa do Brasil Em jogo marcado por apagão no Alfredo Jaconi, gaúchos levaram a melhor sobre os paulistas, nesta quinta-feira (29)

Em confronto marcado por apagão no Alfredo Jaconi, o Juventude derrotou o Corinthians, por 2x1, e largou na frente por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (29). Depois de um primeiro tempo morno, todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo.

O duelo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, na Neo Química Arena. Para avançar, o time gaúcho precisa de um empate. Já ao Corinthians resta vencer o adversário pro dois gols de diferença. Se os paulistas repetirem a vantagem construída pelo Papo, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo

Juventude e Corinthians fizeram uma primeira etapa de muito estudo tático e contato físico. Em raras chegadas ofensivas, foi o time da casa que proporcionou os maiores lances de perigo. Lucas Barbosa, em chute de dentro da área, viu Hugo Souza fazer grande intervenção, aos 30. Em seguida, Carrillo recebeu na marca do pênalti e também parou em nova defesa do arqueiro corintiano.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, alguns refletores do Alfredo Jaconi apagaram, fazendo com que o confronto ficasse paralisado por mais de 20 minutos.

Segundo tempo movimentado

Depois de um confronto nivelado por baixo nos 45 minutos iniciais, as equipes se abriram mais no segundo tempo e o Juventude acabou sendo premiado pela efetividade.

Aos 21 minutos jogados, Luís Oyama aproveitou bate e rebate na área paulista, arriscou o chute e a bola sobrou para Carrillo. Livre de marcação, o atacante só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes.

O tento marcado aumentou o ímpeto dos donos da casa. Minutos mais tarde, Jean Carlos aproveitou sobra da zaga do Corinthians e tentou de longe. Aos 41, porém, o Papo foi premiado mais uma vez. Jean Carlos cobrou falta, Rodrigo Sam desviou na entrada da área e a bola sobrou para Danilo Boza. O zagueiro dominou e chutou cruzado para ampliar.

Já no fim, o Corinthians achou o seu gol na joga aérea. Garro cobrou escanteio, aos 47, e Gustavo Henrique subiu no segundo andar para testar firme e dar números finais no Alfredo Jaconi.

