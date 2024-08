A- A+

Copa do Brasil Atlético-MG marca no fim e bate São Paulo na ida das quartas da Copa do Brasil Após vencer fora de casa, Galo joga por empate para avançar à semifinal, em Belo Horizonte

Em noite de homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que faleceu na última terça-feira (27), o São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em jogo realizado no Morumbis, nesta quarta-feira (28), o Galo viu Battaglia marcar o único gol da partida na reta final do encontro.

FIM DE JOGO: GALO LUTA, MARCA NO FINAL, CONQUISTA A VANTAGEM E DECIDE EM CASA A VAGA NAS SEMIFINAIS DA COPA BETANO DO BRASIL!



BATTAGLIA #VamoGalo #SPFCxCAM️ pic.twitter.com/yDK0FkQIBI — Atlético (@Atletico) August 29, 2024

O confronto de volta está agendado para o dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. Um empate garante o Atlético na semifinal. Ao São Paulo, resta vencer por dois gols de diferença para manter o sonho do título vivo. Se o Tricolor repetir a vantagem construída pelo adversário, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo

Empurrado pelo torcedor que lotou o estádio, o São Paulo entrou em campo decidido a tentar construir o placar no primeiro tempo. Logo no início, após tentativa pelo alto com Arboleda, Wellington Rato quase abriu o placar, em chute rasteiro. Atento, Everson fez boa defesa no canto direito.

Buscando diminuir o ímpeto do adversário, o Atlético-MG apostava nos contra-ataques e chegou a responder em investida de Gustavo Scarpa. O chute do camisa 6, contudo, não ofereceu dificuldades para Rafael, que fez a defesa.

Aos 33 minutos, em novo duelo entre Wellington Rato e Everson, o goleiro atleticano voltou a levar a melhor. O meia cortou para o meio e finalizou forte, mas viu o rival espalmar para escanteio.

No segundo tempo, as principais chances do São Paulo saíram, mais uma vez, dos pés de Wellington Rato. Ainda aos três minutos, o camisa 27 se livrou de Paulinho e bateu colocado com perigo. Mais tarde, foi a vez de Rafinha cruzar da direita, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, depois de Luciano e Calleri não conseguirem desviar.

Em meio às chances perdidas, o São Paulo acabou sendo castigado no fim. Mais precisamente aos 46 minutos. Após cobrança de falta de Scarpa, Battaglia subiu no segundo pau e cabeceou no outro canto de Rafael para fazer o único gol do confronto.

Homenagem

Antes da bola rolar no Morumbis, um minuto de silêncio foi feito em homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que morreu na última terça-feira (27). Jogadores de São Paulo e Atlético-MG ficaram lado a lado no centro do gramado. Muitos aplausos puderam ser vistos no estádio durante o ato.

