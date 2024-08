A- A+

Memória Izquierdo: Relembre vida e carreira de jogador do Nacional que morreu após sofrer parada cardíaca Atleta de 27 anos foi campeão nacional no ano passado e tinha relação familiar no futebol

Após sofrer uma parada cardíaca em jogo contra o São Paulo pela Libertadores, Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, não resistiu às complicações da doença e morreu nesta terça-feira (27).

Bicampeão uruguaio em 2022 e 2023, o jogador dedicou a conquista ao avô, que era apaixonado por futebol e faleceu no mesmo ano. Ele deixa dois filhos, sendo que o último nasceu dias antes da fatalidade.

O jogador de 27 anos fez a primeira partida como profissional no Cerro, do Uruguai, em 2018. Também teve passagens por outras equipes uruguaias, como o Peñarol e o Montevideo Wanderers, antes de se transferir para o Nacional, em 2022, quando foi campeão nacional ao lado de Luis Suárez, que homenageou o compatriota recentemente.

Neste período, viveu sua única e breve experiência internacional, no Atlético San Luis, do México, clube pelo qual disputou apenas quatro partidas.

Izquierdo pelo San Luis. Foto: Reprodução.

Pouco utilizado no Nacional, foi emprestado ao Liverpool-URU, na temporada passada, para ganhar mais oportunidades. Deu certo. O zagueiro virou titular da equipe, disputou 37 partidas e marcou três gols. A coroação veio com o título do Campeonato Uruguaio de 2024.

Retornou com outro status ao Nacional, este ano. Também titular, já tinha disputado 25 partidas até sofrer a parada cardíaca no jogo da última semana.

Família

Izquierdo era conhecido por ser humilde, educado e extremamente familiar, tendo em vista que sempre fez questão de citar esse lado nas entrevistas.

Izquierdo e sua esposa. Foto: Reprodução.

O nascimento da filha serviu como lição de vida enquanto estava lesionado, em 2022. — Ela era minha saída. Quando chegava em casa, não me chateava, porque estava com ela. Aprendi a ser pai e não tinha tempo para estar mal. Minha filha fez com que eu visse as coisas de outra maneira.

No ano seguinte, o então jogador perdeu o avô, que não resistiu às complicações do câncer de próstata. Ele foi um dos maiores apoiadores para seguir os passos no futebol. O zagueiro uruguaio chegou a homenagear o familiar quando conquistou o título nacional.

Poucos dias antes do drama iniciado no Morumbis, Izquierdo havia presenciado o nascimento de seu segundo filho. Ele e a esposa Selena ainda são pais de uma menina de dois anos.

Izquierdo e seus dois filhos. Foto: Reprodução.

Veja também

paralimpíadas MP da França investiga desaparecimento de atleta de Ruanda nos Jogos Paralímpicos de Paris