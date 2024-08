Caso Izquierdo: relembre outras sete mortes de jogadores após mal súbito em estádios

A- A+

A morte do uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional-URU, causou comoção em todo o universo do futebol e também fez com que os torcedores relembrassem outras mortes que aconteceram após os atletas passarem mal em campo.



O espanhol Antonio Puerta, que atuava no Sevilla, foi o caso mais famoso, enquanto o brasileiro Afonso Rossa, do Águia de Marabá, o mais recente.

Afonso Rossa (Águia de Marabá)

Em maio deste ano, o zagueiro Afonso Rossa, da equipe sub-20 do Águia de Marabá, sofreu um infarto e faleceu momentos antes da partida contra o Carajás, pela Copa Pará da categoria.





Afonso Rossa morreu após sofrer parada cardíaca — Foto: Reprodução



O jovem passou mal logo após o almoço e sofreu uma parada cardíaca já no estádio. Na ocasião, o clube afirmou estar dando todo apoio necessário aos familiares.

"O Águia de Marabá lamenta profundamente o falecimento do zagueiro da equipe Sub-20, Afonso Rossa, natural do Rio Grande do Sul, após passar maus momentos antes da partida contra o Carajás, pela Copa Pará Sub-20, que foi cancelada. O clube está dando todo o apoio necessário aos familiares.", escreveu o Águia de Marabá nas redes.

Raphael Dwamena (Egnatia)

O atacante ganês Raphael Dwamena, de 28 anos, morreu durante um jogo do Campeonato Albanês, em novembro do ano passado. Com histórico de problemas no coração, ele desmaiou em campo e não resistiu no caminho para o hospital. Ele defendia o Egnatia e teve passagem pelo futebol espanhol, onde atuou por Levante e Zaragoza.





O atacante ganês Raphael Dwamena, de 28 anos, morreu durante um jogo do Campeonato Albanês — Foto: Reprodução

Após o acontecimento, a partida foi interrompida ainda no primeiro tempo e os outros confrontos da rodada do Campeonato Albanês foram suspensos. Seu diagnóstico já era conhecido desde 2017, quando ficou perto de assinar com o Brigthon, mas o clube inglês detectou uma arritmia cardíaca durante exames médicos e desistiu da contratação.

Antonio Puerta (Sevilla)

Antonio Puerta, do Sevilla, faleceu em agosto de 2007 em decorrência de encefalopatia e por uma falência múltipla dos órgãos proveniente de uma parada cardíaca. O lateral espanhol se sentiu mal durante a partida da primeira rodada do Campeonato Espanhol, contra o Getafe, e, após ser substituído, teve uma parada cardiorrespiratória no vestiário.





Antonio Puerta morreu após sofrer um mal súbito em campo — Foto: AFP PHOTO/ JOSÉ LUIS ROCA

O lateral ainda chegou a ser reanimado em campo por conta do rápido atendimento da equipe médica e foi levado diretamente ao hospital. No entanto, ao longo do caminho, o atleta sofreu mais cinco paradas cardiorrespiratórias. Internado há três dias, Puerta não conseguiu se recuperar dos danos cerebrais sofridos e morreu.

Alex Apolinário (Alverca)

O meia brasileiro Alex Apolinário, do Alverca, da terceira divisão portuguesa, foi mais um jogador que morreu após passar mal em campo. O atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória durante partida contra o Almerim, foi atendido ainda no gramado e levado ao Hospital de Vila Franca de Xira em estado grave. Apolinário ficou em coma induzido e teve morte cerebral constatada, em 2021.





Alex Apolinário sofreu parada cardiorrespiratória durante partida em 2021 — Foto: Divulgação/Cruzeiro

Natural de Ribeirão Preto (SP), Alex Sandro dos Santos Apolinário foi revelado pelo Cruzeiro. Ele atuou pelo Athletico antes de chegar ao futebol português, em 2019. Aos 24 anos, o jogador não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida em campo e faleceu em janeiro de 2021.

Serginho (São Caetano)

Além do uruguaio Juan Izquierdo, outro jogador já havia falecido após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Morumbi. Na noite de 27 de outubro de 2004, durante uma partida do Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, Serginho, zagueiro do São Caetano, caiu desacordado por conta de um mal súbito. Ele faleceria horas depois no Hospital São Luiz.

Assim que desmaiou no gramado, o defensor foi cercado pelos companheiros, que se assustaram com a gravidade da situação. Antes de ser levado à ambulância em direção ao hospital, a equipe médica fez os primeiros socorros no jogador ainda em campo, como respiração boca a boca e massagem cardíaca. Mas ele não resistiu.

Arne Espeel (Winkel Sport B)

O goleiro belga Arne Espeel, de 25 anos, morreu durante um jogo da segunda divisão provincial de Brabante Ocidental, na Bélgica. O jogador desmaiou em campo, em fevereiro do ano passado, momentos após defender um pênalti contra o SK Westrozebeke.





Arne Espeel morre após defender pênalti — Foto: Reprodução/Winkel Sport B

De acordo com relatos da imprensa belga, Espeel defendeu o pênalti, mas caiu no chão desacordado logo em seguida. Os serviços de emergência correram para ajudar o atleta e tentaram reanimá-lo com um desfibrilador, mas ele foi declarado morto logo após ser levado ao hospital.

Patrick Ekeng-Ekeng (Dínamo Bucareste)

O camaronês Patrick Ekeng, do Dínamo Bucareste, morreu, em maio de 2016, após sofrer uma parada cardíaca em partida do Campeonato Romeno. O volante caiu no gramado aos 25 minutos do segundo tempo no jogo contra o Viitorul Constata — sete minutos após entrar em campo.





O camaronês Patrick Ekeng, do Dínamo Bucareste, morreu, em maio de 2016 — Foto: AFP

Rapidamente, companheiros de time e adversários perceberam a gravidade da situação e pediram a entrada dos médicos. As equipes médicas entraram no gramado em uma ambulância e o encaminharam para um hospital a um quilômetro do estádio, mas não conseguiram evitar a tragédia.

