A- A+

SAÚDE Morre Juan Izquierdo: o que é arritmia cardíaca e como ela pode afetar cérebro A condição causa irregularidade nas batidas do coração; de acordo com o Nacional. Jogador faleceu nesta terça-feira

O zagueiro Juan Izquierdo, do time Nacional Uruguai, morreu nesta terça-feira, dia 27, no Hospital Albert Einstein.



Ele havia caído desacordado no gramado durante a partida com o São Paulo no estádio do Morumbi na quinta-feira.



Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca. No domingo, os médicos informaram que os novos exames indicaram uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento da pressão intracraniana".





O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca ocorre quando as batidas do coração se tornam irregulares (mais rápidas, no caso das taquicardias, ou mais lentas do que deveriam, nas bradicardias). De acordo com informações do site do Hospital Albert Einstein, a mudança no ritmo dos batimentos cardíacos pode ser explicada por uma série de possíveis causas.

Dentre elas estão: problemas anteriores no músculo do coração, doenças nas válvulas do órgão, medicamentos ou por condições como disfunção da tireóide, anemia, desidratação, infecções, estresse, atividade física e ansiedade.

O tipo mais comum de arritmia cardíaca é a fibrilação atrial (FA), que provoca irregularidades nos batimentos cardíacos. A fibrilação atrial faz com que o coração dilate. Com o novo tamanho, o órgão entra no processo chamado de remodelamento (alteração anatômica e elétrica), que torna mais difícil o controle da arritmia.

Como a arritmia pode afetar o cérebro?

De acordo com o cardiologista Alexsandro Fagundes, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac), arritmias são alterações do ritmo cardíaco que podem ser graves ou não.

Quando esse quadro é grave, ele pode levar a uma parada cardíaca e o cérebro é o primeiro órgão afetado quando coração para de bombear sangue para o organismo. Fagundes chegou ao hospital com um quadro de parada cardíaca.

— Os tecidos cerebrais, ou seja, os neurônios, utilizam basicamente oxigênio e glicose. E isso vem pelo sangue transportado pelas artérias, que circula graças ao trabalho cardíaco do coração. Se ele para, tem alguns tecidos que aguentam horas sem oxigenação, mas o cérebro é o tecido mais nobre que temos, e qualquer redução nesse combustível em minutos já faz uma diferença muito grande — explica o cardiologista.

O efeito disso é a perda de consciência, pois o órgão fica sem oxigenação. Segundo Fagundes, após quatro a cinco minutos sem oxigenação, a sequela pode ser irreversível.

Sintomas

Os principais sintomas que estão associados à arritmia cardíaca:

Fraqueza;

Tonturas;

Sudorese;

Desmaios

Confusão mental;

Falta de ar;

Mal-estar;

Sensação de peso no peito.

Contudo, especialistas alertam para o fato de que muitas arritmias não provocam quaisquer sintomas.

O jogador defendia as cores do Nacional-URU e deixa uma esposa e dois filhos - uma menina de dois anos e um menino de menos de um mês de vida.

Em nota oficial, o Nacional confirmou o falecimento do jogador. De acordo com a publicação, todo o clube está de luto pela perda de um querido atleta.

- Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Que descanse em paz, Juan, você estará conosco para sempre.

Veja também

Luto Izquierdo disse que jogaria 'a partida da vida' para ex-colega de equipe