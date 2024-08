A- A+

Saúde Cônsul do Uruguai fala sobre situação de Izquierdo após parada cardíaca: 'Praticamente irreversível' Marta Echarte visitou o Hospital Albert Einstein e atualizou o quadro a uma rádio uruguaia

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional (URU), segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde quinta-feira (22).

Segundo a cônsul do Uruguai Marta Echarte, em entrevista a rádio uruguaia Sport 890, a "situação é praticamente irreversível". Ela visitou o atleta na segunda-feira (26).

De acordo com novo boletim médico divulgado pelo hospital, na noite de segunda, o defensor segue internado na UTI, dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico em estado crítico. Izquierdo sofreu um mal súbito durante partida da Libertadores, contra o São Paulo, na última quarta-feira (21).

Ele teve uma piora em seu estado de saúde no último final de semana, onde foi citado uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

"O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico", revela o boletim médico do Hospital Albert Einstein.

Segundo o jornal uruguaio "El País", o jogador está sendo acompanhado do diretor geral do Nacional, Sebastián Eguren, pelo dirigente Fernando Brusco e pelo presidente Alejandro Balbi, que retornou ao Brasil. Além dos pais Nelson e Sandra e da esposa, Selena.

Os treinos do Nacional foram suspensos, assim como as rodadas do Campeonato Uruguaio.

