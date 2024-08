A- A+

FUTEBOL Juan Izquierdo: novo boletim médico diz que jogador está com "quadro neurológico crítico" Zagueiro segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo segue vivendo dias de tensão no Hospital Albert Einstein. De acordo com novo boletim médico divulgado pelo hospital, na noite desta segunda-feira, o defensor segue internado na UTI, dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico em estado crítico.

Internado desde a última quinta-feira na unidade de saúde, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante partida da Libertadores, o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde no último final de semana, onde foi citado uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

- O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico - diz o boletim médico do Hospital Albert Einstein.





Izquierdo passou mal e caiu em campo durante um confronto contra o São Paulo, pelas quartas da competição continental. Ele foi retirado de campo na ambulância e sofreu uma parada cardíaca.

Segundo o jornal uruguaio "El País", o jogador está sendo acompanhado do diretor geral do Nacional, Sebastián Eguren, pelo dirigente Fernando Brusco e pelo presidente Alejandro Balbi, que retornou ao Brasil. Além dos pais Nelson e Sandra e da esposa, Selena. Os treino do Nacional foram suspensos, assim como as rodadas do Campeonato Uruguaio.

No último final de semana, antes do jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo entrou em campo com uma camisa azul celeste e com uma mensagem de força ao zagueiro, que segue internado.

Quem é Juan Izquierdo?

Zagueiro de 27 anos de idade, Juan Izquierdo não tem sido peça no time titular do Nacional-URU, mas vem recebendo novas chances de atuar pelo clube uruguaio nesta temporada. O defensor pertence ao Nacional desde 2022, mas havia sido emprestado ao Liverpool-URU no último ano e retornou para esta temporada ao clube na intenção de ter mais minutos em campo.

Izquierdo foi revelado pelo Atlético Cerro-URU, e também teve passagens por outros clubes do país como o Peñarol e o Montevideo Wanderers antes de jogar pelo Nacional. Além do Uruguai, o zagueiro teve uma breve passagem pelo Atlético San Luís, do México.

