SAÚDE O que é arritmia cardíaca, causa da internação de Juan Izquierdo, que desmaiou durante partida A condição causa irregularidade nas batidas do coração; de acordo com o Nacional, o atleta passa bem, mas segue em observação

O zagueiro Juan Izquierdo, do time Nacional Uruguai, caiu desacordado no gramado durante a partida com o São Paulo no estádio do Morumbis. Depois de ter recebido socorro, ele foi encaminhado para a CTI do Hospital Albert Einstein.

"Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Ele está sendo atendido no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente, ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações", informou a nota compartilhada pelo time sobre o estado de saúde do jogador.





O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca ocorre quando as batidas do coração se tornam irregulares (mais rápidas, no caso das taquicardias, ou mais lentas do que deveriam, nas bradicardias). De acordo com informações do site do Hospital Albert Einstein, a mudança no ritmo dos batimentos cardíacos pode ser explicada por uma série de possíveis causas.

Dentre elas estão: problemas anteriores no músculo do coração, doenças nas válvulas do órgão, medicamentos ou por condições como disfunção da tireóide, anemia, desidratação, infecções, estresse, atividade física e ansiedade.

O tipo mais comum de arritmia cardíaca é a fibrilação atrial (FA), que provoca irregularidades nos batimentos cardíacos. A fibrilação atrial faz com que o coração dilate. Com o novo tamanho, o órgão entra no processo chamado de remodelamento (alteração anatômica e elétrica), que torna mais difícil o controle da arritmia.

Sintomas

Os principais sintomas que estão associados à arritmia cardíaca:

Fraqueza;

Tonturas;

Sudorese;

Desmaios

Confusão mental;

Falta de ar;

Mal-estar;

Sensação de peso no peito.

Contudo, especialistas alertam para o fato de que muitas arritmias não provocam quaisquer sintomas.

