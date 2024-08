Libertadores: São Paulo vence Nacional e encara Botafogo nas quartas de final

A- A+

O São Paulo venceu o Nacional/URU, por 2 a 0, nesta quinta-feira (21), no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. As equipes haviam empatado em 0 a 0 no jogo de ida. Com isso, o Tricolor vai encarar o Botafogo nas quartas, que avançou após superar o Palmeiras na eliminatória.

Os gols foram marcados por Bobadilla e Calleri. A partida de ida diante do Botafogo está marcada para o dia 18 de setembro, no Estádio Nilton Santos. A volta vai ser na casa Tricolor, o Morumbis, no dia 24.

Caso vença os alvinegros, essa vai ser a primeira vez do São Paulo nas semifinais da Libertadores desde 2016. Naquela ocasião, a equipe foi eliminada pelo Atlético Nacional. Tricampeão da Libertadores e sexto colocado no Campeonato Brasileiro, o Tricolor se coloca, cada vez mais, como um dos principais concorrentes ao título deste ano.

O jogo

A partida começou com claro domínio do São Paulo, que controlava bem as ações e cadenciava o Nacional. Ainda assim, essa vantagem no desempenho não se traduzia na criação de chances de gol. Até os 20 minutos iniciais, os paulistas não haviam sequer finalizado contra a meta adversária, e investiam, principalmente, em bolas alçadas na área para tentar encontrar o centroavante Calleri.

A primeira chance veio aos 28. Após belo passe de Lucas, Wellington Rato recebeu livre, na ponta direita, para caprichar no cruzamento e encontrar Luciano. De voleio, o camisa 10 mandou para fora. Foi pouco tempo depois disso que veio o gol, aos 31 minutos. Em mais uma bela trama, novamente pelo lado direito, Bobadilla recebeu na entrada da área e soltou o pé esquerdo na bola, que morreu no ângulo e abriu o placar da eliminatória.

Bobadilla abriu o placar para o Tricolor!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/Nr0Mnwkqul — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 22, 2024

O momento era todo do São Paulo. Aos 33, Calleri se deslocou bem entre os zagueiros, recebeu bela enfiada de bola e chutou forte, cruzado, para defesa do goleiro Mejía. Outra boa chance veio aos 38 minutos. Lucas fez boa tabela com Luciano, que escorou para que o camisa 7 pudesse bater colocado, mirando o ângulo. Ainda assim, mais uma vez, o São Paulo parou nas mãos do arqueiro do Nacional, que fez mais uma bela defesa.

Intervalo

A volta para o segundo tempo seguiu com o São Paulo extremamente dominante. Isso se refletiu justamente em mais um gol, aos dois minutos. Wellington Rato achou, em um ótimo cruzamento, o artilheiro Calleri, que, de cabeça, ampliou o placar.

Logo depois do gol, no entanto, a partida precisou ser paralisada por confusão na arquibancada ocupada pela torcida do Nacional. Os uruguaios quebraram e arremessaram cadeiras em direção a policiais e torcedores do São Paulo, que estavam na parte de baixo. Seis minutos depois, a segurança controlou a situação, retirou as pessoas que provocaram o conflito, e o jogo pôde ser retomado.

Com dois gols de vantagem, o São Paulo passou a administrar a partida. Já o Nacional, que precisava desesperadamente marcar, foi para cima. Aos 25, Mauricio Pereyra aproveitou confusão da zaga paulista e chutou forte, para pegar o goleiro Rafael desprevenido. A estratégia funcionou, mas a bola morreu na trave. Já o Tricolor tentou responder, aos 28 minutos, com Wellington Rato, que aproveitou contra-ataque para chutar em cima do arqueiro do time uruguaio.

Aos 35, o Nacional adotou a mesma estratégia, desta vez com Nico López. O meia aproveitou a distração do goleiro paulista em uma falta de muito longe e chutou direto. Adiantado, Rafael precisou se esticar todo para conseguir evitar o gol.

Aos 39 minutos, a partida foi paralisada novamente. O zagueiro Juan Izquierdo passou mal, se desequilibrou no meio do campo e caiu, aparentemente desacordado. Os demais jogadores logo começaram a pedir, desesperados, para que os médicos entrassem em campo para prestar socorro. O atleta acabou sendo levado por uma ambulância. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do atleta, que foi substituído pelo defensor Velázquez.



A partir daí, no entanto, pouco aconteceu. Os jogadores do Nacional, que antes pressionavam os brasileiros, pareciam abalados com o que aconteceu com o companheiro de equipe, e o placar seguiu em 2 a 0. Com isso, o São Paulo saiu com a vaga para as quartas de final.

Veja também

Liga Conferência Em dia de apresentação de João Félix, Chelsea vence Servette, pela Liga Conferência