Libertadores da América: Atlético-MG vence San Lorenzo e encara Fluminense nas quartas

Atlético-MG e Fluminense são os primeiros brasileiros classificados para as quartas de final da Libertadores da América. Nesta terça (20), a dupla avançou nas oitavas de final na base da emoção. Os cariocas tiraram o Grêmio nas penalidades, por 4x2, após venceram por 2x1 no tempo normal, no Maracanã. Já os mineiros sofreram para bater o San Lorenzo por 1x0, em Minas Gerais. Alvinegros e tricolores, inclusive, se enfrentam na fase seguinte.



Fábio brilha



O Fluminense começou com tudo diante do Grêmio, abrindo 2x0, com gols de Thiago Silva e Jhon Arias. Os gaúchos diminuíram com Gustavo Nunes. Como na ida, no Couto Pereira, os comandados do técnico Renato Gaúcho tinham vencido por 2x1, o confronto foi definido nas penalidades.



Ganso perdeu a primeira penalidade e colocou o Fluminense em desvantagem. Fábio, porém, brilhou ao defender as cobranças de Nathan e Cristaldo, garantindo a classificação.



Na Arena MRV, o Atlético-MG quase saiu perdendo após Leguizamón acertar o travessão. No segundo tempo, o Galo balançou as redes aos 19. Scarpa cobrou escanteio e Battaglia completou para fazer o gol da vitória.



Na reta final, o confronto ainda ficou paralisado por alguns minutos por conta da utilização de gás de pimenta durante confusão na torcida do San Lorenzo. Os médicos dos clubes precisaram ser acionados para ajudar os atletas. Na retomada, o Galo segurou o resultado e comemorou a presença entre os oito melhores da Libertadores.



Outro clube que também avançou para as quartas de final foi o Colo-Colo/CHI. Os chilenos eliminaram o Junior Barranquilla/COL ao vencerem por 2x1, no Metropolitano.



Histórico



Ao todo, foram disputados 80 jogos entre Atlético-MG e Fluminense, com 34 vitórias para o Galo, 21 para o Tricolor e 25 empates. O encontro mais recente foi pelo Brasileirão deste ano, em maio, com resultado de 2x2.



Curiosamente, antes da disputa que vale vaga na semifinal da Libertadores, Fluminense e Atlético-MG voltam a jogar já neste fim de semana, pelo returno da Série A. O confronto será no Mineirão para preservar o gramado da Arena MRV.



Mais brasileiros



Ainda pela Libertadores, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Botafogo nesta quarta (21). Os cariocas ganharam por 2x1 na ida. Já na Sul-Americana, o Fortaleza pega o Rosário Central/ARG, no Castelão. Os cearenses empataram em 1x1 na Argentina.

