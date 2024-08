A- A+

Futebol Libertadores da América: Fluminense elimina Grêmio nos pênaltis e avança para as quartas Cariocas ganharam por 2x1 no tempo normal, devolvendo resultado da ida, e levaram a melhor nas penalidades, por 4x2

Nos pênaltis, com Fábio decisivo, o Fluminense eliminou o Grêmio e avançou para as quartas de final da Libertadores da América. Nesta terça (20), os cariocas ganharam por 2x1 no Maracanã, no tempo normal, e por 4x2 nas penalidades. Na próxima fase, o clube pega o ganhador de Atlético-MG e San Lorenzo/ARG, que jogam ainda nesta noite, em Minas Gerais.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNCE O FLUMINEEEEEEEEEEEENNNSEEEE!



JHON ARIAS E THIAGO SILVA MARCAM NO TEMPO NORMAL, FÁBIO DEFENDE DOIS PÊNALTIS E O FLU ESTÁ NAS QUARTAS! EU GOSTO PRA CARALHO DE SER TRICOLOR! pic.twitter.com/2aSgMM1rUw — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2024



Jogo de Libertadores da América requer, dentre várias coisas, experiência para lidar com a pressão. Nada melhor então do que ter ao lado um atleta de 39 anos com passagens pela Seleção Brasileira e grandes clubes da Europa. Aos 13, após escanteio, Thiago Silva testou no canto para fazer 1x0 para o Fluminense.







Jogo de Libertadores também precisa de qualidade técnica e frieza. Isso Jhon Arias tem de sobra. Primeiro, em grande jogada pela direita que terminou com uma conclusão que foi tirada com o braço por Dodi. Lance que o VAR chamou o árbitro para checar, resultado na penalidade. Tranquilo, o colombiano deslocou Marchesín para ampliar a vantagem.



O Grêmio quase tomou o terceiro após toque de Ganso por cobertura que acertou o travessão. O susto fez os gaúchos se lançarem ao ataque no segundo tempo. Gustavo Nunes também chegou perto de marcar, mas Fábio fez boa defesa.



Aos 24, o Grêmio balançou as redes com Jemerson, de cabeça, mas o VAR identificou a posição irregular e o gol foi invalidado. Uma frustração dos gaúchos que durou pouco. Aos 30, Monsalve cruzou e Gustavo Nunes empurrou para as redes.



Com o 2x1 - resultado que também ocorreu na ida, no Couto Pereira, mas para o Grêmio -, o classificado para as quartas de final foi definido nas penalidades. O Fluminense perdeu com Ganso, mas Fábio defendeu as cobranças de Nathan e Cristaldo e manteve os cariocas no torneio.

