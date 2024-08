Flamengo vence Bolívar e abre boa vantagem para duelo de volta, pelas oitavas da Libertadores

A- A+

O placar poderia ter sido maior, mas o Flamengo fez o dever de casa, contra o Bolívar, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feir (15). No Maracanã, o Rubro-negro carioca venceu o adversário por 2x0, e abriu boa vantagem no confronto.

O duelo de volta será disputado na próxima quinta-feira (22), na altitude de La Paz, na Bolívia. O Flamengo só perde a classificação às quartas se os bolivianos ganharem por três gols de diferença. Se o Bolívia repetir a vantagem construída pelos cariocas, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo

Ciente das dificuldades que serão encontradas no confronto de volta, na altitude, o Flamengo entrou em campo determinado a garantir um bom resultado, no Rio de Janeiro. O Rubro-negro dominou as ações no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as boas oportunidades em gols.

A única bola na rede nos 45 minutos iniciais aconteceu após boa jogada coletiva. Aos 29 minutos, Pedro lançou Luiz Araújo, que chutou na saída do goleiro Lampe para abrir o placar. Em batidas de Gerson e Arrascaeta, além de cabeçada de Léo Pereira, o time dirigido por Tite desperdiçou a chance de ir para o intervalo com uma vantagem maior.

Lesão de Pedro

A nota triste para o Flamengo no primeiro tempo foi a lesão do atacante Pedro. Bastante participativo em campo, o camisa 9 se machucou sozinho, após jogada individual, onde havia driblado o zagueiro do Bolívar e avançava em direção ao gol. Gabigol foi acionado para substituí-lo.

Pressão e alívio

Na segunda etapa, o Flamengo seguiu superior ao Bolívar, mas voltou a desperdiçar inúmeras jogadas construídas. Arrascaeta, de cabeça, ficou no quase. Em seguida, Gabigol tentou de letra e foi bloqueado na pequena área.

A blitz rubro-negra persistia e Carlinhos quase deixou o dele. Ayrton Lucas cruzou de trivela e o atacante cabeceou para Lampe fazer milagre no Maracanã. Em meio às oportunidades perdidas, o Flamengo tomou um susto, aos 39. Em contra-ataque, Yomar acertou o travessão de Rossi.

O gol do alívio, porém, estava guardado para o fim. Mais precisamente aos 44 minutos. Luiz Araújo cobrou escanteio na cabeça de Léo Pereira, que deu números finais ao encontro.

Veja também

OLIMPÍADAS 2024 Dançarina australiana de break denuncia campanha de ódio "devastador" após Paris-2024