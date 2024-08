A- A+

Libertadores São Paulo segura Nacional fora e joga por vitória simples, no Morumbis, para avançar na Libertadores Tricolor suportou a pressão dos donos da casa, no Parque Central, e ficou no 0x0, nesta quinta-feira (15)

O São Paulo foi com uma proposta clara para Montevidéu e obteve êxito no objetivo. Em duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Tricolor ficou no empate sem gols, com o Nacional, no Uruguai, na noite desta quinta-feira (15).

Na quinta-feira (22), no Morumbis, o time brasileiro joga por uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição internacional. Antes do duelo decisivo, porém, o São Paulo entra em campo pela Série A. No domingo (18), visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h.

O jogo

Empurrado pela torcida que lotou o Parque Central, o Nacional foi amplamente superior ao São Paulo no primeiro tempo. A equipe uruguaia pressionou a saída de bola paulista, mas parou na limitação do elenco quando buscou sair na frente no placar. Além das investidas pelo alto, os donos da casa tentaram chegar em finalizações de fora da área. A melhor delas saiu dos pés de Oliva, após vacilo do tricolor na intermediária.

Mesma postura

Na etapa complementar, o São Paulo manteve a mesma estratégia. Depois de passar o primeiro tempo inteiro sem dar um chute sequer, o time dirigido por Zubeldía seguia assistindo ao Nacional tomar a iniciativa em campo. O único lance de perigo brasileiro saiu dos pés de Calleri, em chute cruzado, mas que foi invalidado pela arbitragem.

Zabala, aos 28, e Lozano, aos 38 minutos, ficaram perto de marcar para o Nacional, mas o confronto terminou empatado sem gols, na capital uruguaia.

