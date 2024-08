A- A+

Libertadores Atlético-MG empata com San Lorenzo e joga por vitória simples, em BH, para avançar na Libertadores Depois de sair atrás no placar, time mineiro chegou à igualdade com Paulinho, na Argentina

O Atlético-MG ficou na igualdade com o San Lorenzo, na noite desta terça-feira (13), pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em duelo realizado no Nuevo Gasómetro, na Argentina, o Galo empatou em 1x1, graças a gol marcado por Paulinho no segundo tempo.

Com o resultado, os mineiros jogam por uma vitória simples, em Belo Horizonte, na próxima terça, para avançar às quartas de final. Um novo empate faz a vaga ser definida nos pênaltis.

Antes de focar na decisão pela competição continental, o time de Gabriel Milito entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (17), às 16h, o Atlético recebe o Cuiabá na Arena MRV, pela 23ª rodada.

O jogo

O primeiro tempo em solo argentino não foi nada animador para os torcedores do Galo. Apesar da primeira grande oportunidade sair dos pés de Paulinho, que parou em boa defesa de Altamirano, o time alvinegro pouco produziu e abusou dos erros no setor defensivo.

Ainda aos oito, Vera perdeu a bola na saída de jogo e viu Reali aproveitar para chutar com perigo. Aos 16, porém, o San Lorenzo foi efetivo. Desta vez, Reali viu Saravia bobear, avançou e cruzou na medida para Cuello cabecear para o fundo das redes. Na fim da etapa inicial, o autor do gol ainda tentou de longe, mas a finalização saiu sem perigo.

Galo reage

Mesmo após uma postura abaixo da crítica no primeiro tempo, Gabriel Milito optou por voltar com as mesmas peças para a etapa complementar. Com outra postura, o Atlético passou a incomodar a zaga argentina e logo chegou ao empate.

Após cobrança de lateral, Fausto Vera chutou cruzado, de longe, aos 12 minutos. Altamirano deu rebote e a bola sobrou para Paulinho empurrar para o fundo do gol.

Com o ímpeto lá em cima, a equipe mineira chegou perto da virada. Scarpa avançou pela direita e tocou para Otávio. Da entrada da área, o volante chutou firme, mas Altamirano espalmou para salvar os donos da casa.

