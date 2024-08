A- A+

Passada mais uma rodada da Série A, um grupo seleto de clubes volta suas atenções para o início do mata-mata da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira (12), tem início as oitavas de final da principal competição continental. Dos 16 clubes que seguem vivos na disputa, sete são brasileiros.

Rumo à #GloriaEterna! Os confrontos das Oitavas de Final e a chave completa da CONMEBOL #Libertadores 2024. pic.twitter.com/3BLA6O0ldu — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 8, 2024

Neste primeiro dia de jogos, o destaque é o duelo entre Grêmio e Fluminense. O encontro será realizado às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba. Desde o término da primeira fase, na reta final de maio, as equipes se recuperaram no Brasileirão e chegam com a confiança do torcedor, apesar das eliminações recentes na Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor Gaúcho caiu nos pênaltis para o Corinthians, o atual campeão da Libertadores foi superado pelo Juventude.

Pouco depois do confronto de tricolores, é a vez do Atlético-MG entrar em ação. Às 21h30, o time comandado por Gabriel Milito visita o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro, na Argentina. Com uma campanha irregular no Brasileiro, o Galo aposta suas fichas nas copas para salvar a temporada.

Na quarta-feira (13), outro confronto entre clubes do Brasil agita a rodada. Depois de protagonizarem a briga pelo título brasileiro do último ano e elevarem a rivalidade entre os times, Botafogo e Palmeiras vão medir forças, às 21h30, no Nilton Santos. A dupla se despediu da Copa do Brasil na semana passada, mas promete protagonizar dois grandes confrontos na Libertadores.

Jogaço à vista! @Botafogo e @Palmeiras fazem na quarta-feira o primeiro duelo pelas Oitavas da CONMEBOL #Libertadores.



Quem é o favorito? pic.twitter.com/YLP6HUd1Gc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 10, 2024

No dia seguinte, São Paulo e Flamengo encerram a participação brasileira nos duelos de ida das oitavas de final. O Tricolor do Morumbi é o primeiro a entrar em campo. Em encontro de tricampeões continentais, a equipe paulista visita o Nacional, no Parque Central, às 19h.

O time dirigido por Tite, por sua vez, reencontra um adversário da fase de grupos: o Bolívar. Nos dois primeiros encontros, os bolivianos venceram por 2x1, na altitude, enquanto o Rubro-negro goleou por 4x0, no Maracanã. Agora, o primeiro embate será disputado no Rio de Janeiro, às 21h30 desta quinta.

Outros jogos

Além das partidas envolvendo brasileiros, outras três agitam esta fase da Copa Libertadores. Na terça, Colo-Colo e Junior Barranquilla se encaram, às 21h30, em Santiago. Já na quarta, o duelo de argentinos entre Talleres e River Plate, às 21h30, marca o retorno do técnico Marcelo Gallardo à competição sob o comando dos Millonarios. Na quinta, Peñarol e The Strongest se encontram, às 19h, no Campeón del Siglo, no Uruguai.

Veja também

FUTEBOL "Proposta estratosférica" para Vini Jr. é destaque em jornal espanhol