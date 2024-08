Grêmio vence Fluminense de virada e larga na frente nas oitavas da Libertadores

A- A+

No jogo que abriu as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio venceu o Fluminense, na noite desta terça-feira (13). Em confronto de ida, disputado no Couto Pereira, em Curitiba, os gaúchos derrotaram os cariocas, de virada, por 2x1. Lima, para o Tricolor das Laranjeiras, e Reinaldo, para os mandantes, foram os responsáveis pelos gols da partida.

O embate decisivo acontece na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã. Com o resultado no Paraná, o Grêmio precisa de um empate para avançar às quartas. O Fluminense, por sua vez, precisa ganhar por diferença de dois gols para ficar com a vaga. Vitória carioca por uma margem de gols igual a do primeiro encontro faz a vaga ser definida nos pênaltis.

GANHAMOS! #Grêmio 2x1 Fluminense

Começamos as oitavas de final da #Libertadores2024 na frente! Com dois gols de Reinaldo, vencemos a equipe do Fluminense no Couto Pereira. VAMOOOOOOOSSS!!!!

#GRExFLU #CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/w3ljT7mQLC — Grêmio FBPA (@Gremio) August 13, 2024

Antes de começarem a pensar no duelo de volta, as equipes entram em campo neste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Grêmio recebe o Bahia, às 16h, no Alfredo Jaconi, o Fluminense encara o Corinthians, às 21h, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo no Couto Pereira não foi nada agradável. Principalmente para o Grêmio, mandante do confronto. Os 45 minutos iniciais ficaram marcados por poucas chances perigosas, com exceção de um chute de Arias, que Rodrigo Ely afastou o perigo sobre a linha, aos 23 minutos.

Apesar de ser visitante, o Fluminense tinha maior posse de bola, mas viu o ímpeto diminuir após Martinelli deixar o gramado lesionado. Keno entrou na vaga do cabeça de área.

Sem criatividade, o Grêmio encontrava dificuldades para penetrar no sistema defensivo carioca e tentou chegar ao gol em finalizações de fora da área, mas sem sucesso.

Segundo tempo agitado

Na volta do intervalo, os clubes resolveram ser mais incisivos no ataque e os gols começaram a sair. Em passe de classe de Ganso, o Fluminense foi o responsável por inaugurar o placar. Aos 12 minutos, o camisa 10 viu Lima livre na área gremista e deu grande lançamento para o companheiro. De voleio, meia fez 1x0.

Sem se abater com o tento sofrido, o Grêmio passou a dominar as ações ofensivas e virou o jogo na bola parada. Primeiro, Soteldo cruzou da direita e a bola achou o braço de Esquerdinha. O pênalti foi assinalado pela arbitragem. Na cobrança, aos 28, Reinaldo empatou a partida.

A virada gaúcha veio três minutos mais tarde, também dos pés do lateral-esquerdo. Reinaldo cobrou falta da ponta direita e a bola passou por todo mundo, até entrar direto no gol de Fábio.

No fim, o Grêmio ainda viu Rodrigo Ely ser expulso por agressão a Ganso, mas o time comandado por Renato Gaúcho suportou a pressão carioca para sair na frente, no primeiro duelo das oitavas de final.

¡La pegada de Reinaldo para el gol de la victoria!



@Gremio se lo dio vuelta a @FluminenseFC, por la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna | #GRExFLU pic.twitter.com/cgMSs2tCDQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 14, 2024

