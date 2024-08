A- A+

Libertadores Botafogo vence Palmeiras, no Rio, e larga na frente nas oitavas de final da Libertadores Equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque

No primeiro embate entre Botafogo e Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores, deu a equipe alvinegra. Jogando no Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (14), o Glorioso venceu o Alviverde, por 2x1, e abriu vantagem por uma vaga nas quartas de final da competição.

¡Un centro perfecto de Igor Jesus para el cabezazo de Luiz Henrique!



El primero de @Botafogo en la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna | #BOTxPAL pic.twitter.com/PV3pPMxWvm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 15, 2024

Na quarta-feira da próxima semana, os clubes voltam a se encontrar, desta vez no Allianz Parque, em São Paulo. Um empate garante a classificação aos cariocas. Ao Palmeiras, cabe vencer por dois gols de diferença para seguir vivo no torneio. Vitória paulista por apenas um gol faz a vaga ser definida nos pênaltis.

¡Un centro perfecto de Igor Jesus para el cabezazo de Luiz Henrique!



El primero de @Botafogo en la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna | #BOTxPAL pic.twitter.com/PV3pPMxWvm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 15, 2024

O jogo

A primeira etapa no Nilton Santos foi digna de duas equipes que protagonizaram bons jogos quando se encontraram nas últimas temporadas. Com o apoio do torcedor, o Botafogo começou melhor. Logo aos seis minutos, Luiz Henrique fez grande jogada individual, mas chutou para fora. Aos 21, porém, o atacante não desperdiçou nova chance. O camisa 7 recebeu cruzamento na medida, feito por Igor Jesus, e se antecipou a Weverton para cabecear para as redes.

Apostando nos contra-ataques, o Palmeiras chegou à igualdade, aos 32. Maurício recebeu de Rony e bateu cruzado da entrada da área. A bola não saiu com força, John tocou nela, mas não evitou o tento alviverde.

Nome do Glorioso nos 45 minutos iniciais, Igor Jesus recolocou os mandantes em vantagem, aos 38 minutos. Depois de lançamento, o centroavante se antecipou a Vitor Reis e finalizou sob Weverton para fazer 2x1.

Mesmo na frente, o Botafogo foi quem começou a etapa final melhor. Buscando ampliar o marcador para ter conforto maior no embate, o time carioca viu Marlon Freitas parar em Weverton, e Savarino bater colocado por cima do gol.

Pouco criativo, o Palmeiras só passou a evoluir com a entrada de Estêvão. Pela direita, a joia alviverde passou a incomodar o sistema defensivo mandante. Em boa jogada, aos 24 minutos, o camisa 41 cruzou rasteiro, mas a bola passou por toda área botafoguense. Na sequência, Vanderlan tentou o chute e foi bloqueado.

Antes do duelo decisivo, as equipes têm clássicos estaduais pela frente no Brasileirão, no domingo (18). Líder, o Botafogo encara o Flamengo, às 18h30, no Nilton Santos. O Palmeiras, por sua vez, recebe o São Paulo, às 16h, no Allianz Parque.

Veja também

Copa Sul-Americana Em jogo brigado, Fortaleza fica no empate com Rosario Central, na Argentina, pela Sul-Americana