Fluminense x Grêmio e mais: veja confrontos desta terça (20) das oitavas da Libertadores

Os primeiros clubes classificados para as quartas de final da Libertadores da América serão conhecidos nesta terça (20). Três dos oito confrontos das oitavas de final acontecerão nesta noite, com destaque para um encontro entre tricolores brasileiros.

Clássico nacional

A partida que abre os encontros da volta na Libertadores é a que coloca frente a frente dois brasileiros. Após vencer o Fluminense por 2x1, na ida, no Couto Pereira, o Grêmio precisa apenas de um empate, no Maracanã, às 19h, para avançar de fase.

Recuperado de um desconforto muscular que o tirou do jogo de ida, o zagueiro Kannemann volta ao time. Com o defensor em campo, o Grêmio não perdeu na Libertadores, com três vitórias e um empate. Os gaúchos também não são derrotados pelos cariocas há cinco anos, com um recorte tendo nada menos do que oito triunfos consecutivos.

Mais tarde, às 21h30, o Atlético-MG recebe o San Lorenzo/ARG, na Arena MRV. Na ida, no Nuevo Gasómetro, o confronto terminou em 1x1. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. O vencedor do duelo encara justamente o ganhador de Fluminense e Grêmio nas quartas de final.

O outro jogo do dia será entre Junior Barranquilla/COL e Colo Colo/CHI, no Metropolitano Barranquilla. Os chilenos venceram na ida, por 1x0, e precisam apenas de um empate para se classificarem.

Complemento

Na quarta (21), mais três classificados serão conhecidos. Assim como no dia anterior, a Libertadores também terá um duelo entre dois brasileiros: Palmeiras x Botafogo. Apenas um passará para as quartas. No primeiro jogo, no Engenhão, os cariocas ganharam por 2x1. A volta será às 21h30, no Allianz Parque.

No mesmo horário, no Monumental de Nuñéz, o confronto será entre argentinos. O River Plate recebe o Talleres, com a vantagem de ter vencido no jogo de ida, por 1x0. Já no Hernando Siles, o The Strongest/BOL enfrenta o Peñarol/URU. Os bolivianos precisarão de um milagre para avançar já que os uruguaios venceram por 4x0 no primeiro embate.

A conclusão de todos os classificados sairá na quinta (22) e o Brasil pode ter mais dois representantes vivos na luta pelo título da maior competição de clubes do continente. No Morumbi, o São Paulo pega o Nacional/URU. Na ida, no Parque Central, as equipes empataram em 0x0.

No Hernando Siles, o Flamengo visita o Bolívar. Os cariocas ganharam por 2x0 na ida, no Maracanã, e podem perder por até um gol de diferença que ainda assim estarão classificados.

