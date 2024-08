Palmeiras x Botafogo pelas oitavas de final da Libertadores: onde assistir e escalações

A- A+

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (21). O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

O Fogão trouxe a vantagem do Rio de Janeiro ao vencer o primeiro duelo por 2 a 1. Luiz Henrique e Igor Jesus fizeram os gols dos cariocas e Maurício diminuiu para o Verdão.

Um throwback que exala #GlóriaEterna: na véspera de mais um confronto decisivo pela @LibertadoresBR, uma coletânea de jogos memoráveis em casa no torneio continental #AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/dh1BHdU56n — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 20, 2024

Um triunfo por dois ou mais gols de diferença já classifica o Verdão.

Como chegam as equipes

Antes do confronto decisivo pela Libertadores, as duas equipes venceram seus clássicos no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras ganhou do São Paulo por 2 a 1 e o Botafogo atropelou o Flamengo pelo placar de 4 a 1.

Preparação finalizada para a decisão com o Palmeiras, nesta quarta, pela Conmebol Libertadores! #VamosBOTAFOGO



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/FN3v8NCFa8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 20, 2024

Abel Ferreira tem um retorno importante para a partida dentro de casa. O volante Richard Ríos cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do treinador alviverde.

Pelo lado alvinegro, Artur Jorge não tem novos desfalques para a partida.

Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Giay, Gómez, Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga; Estêvão (Rony), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John, Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras x Botafogo: onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney +.

Veja também

Futebol Libertadores da América: Fluminense elimina Grêmio nos pênaltis e avança para as quartas