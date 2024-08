Botafogo aproveita goleada para provocar Flamengo no campo e nas redes

A- A+

A goleada de 4 a 1 aplicada pelo Botafogo sobre o Flamengo foi um prato cheio para provocações, que começaram no campo do Nilton Santos e transbordaram para as redes sociais.

Depois de ver Bruno Henrique fazendo a comemoração do "chororô", Matheus Martins sacramentou o resultado com o gesto do "cheirinho". Houve até confusão no fim do jogo.

Nas redes, o Botafogo não deixou passar barato. No perfil do clube no X, antigo Twitter, várias postagens em relação à goleada. E com referências ao falecido apresentador Silvio Santos.





COMO TODOS ESTÃO?



Mais uma homenagem do adm ao lendário Silvio Santos. Sempre com alegria e irreverência! pic.twitter.com/L16jTbbBzh — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2024

Além do perfil do clube, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, também postou nas redes imagens com o "chororô" para o Flamengo. “Era pra ter sido 6 ou 7”, afirmou o dirigente.

