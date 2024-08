Líder e vice-líder, Botafogo e Fortaleza são times com mais jogos na temporada; confira os números

A- A+

O técnico Tite voltou a reclamar do calendário do futebol brasileiro após a derrota do Flamengo para o Botafogo, no último domingo (18), no Estádio Nilton Santos, e afirmou que isso afeta o aspecto físico da equipe.

No entanto, o time rubro-negro é apenas o 9º time da Série A com mais jogos, empatado com outros três clubes.

Líder e vice-líder do Brasileirão, Botafogo e Fortaleza são os times com mais jogos na temporada nacional.



O time nordestino, até aqui, disputou 54 partidas, somando Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Cearense, Sul-Americana e Copa do Nordeste, enquanto a equipe carioca entrou em campo 53 vezes, disputando Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Cruzeiro e Vasco, por sua vez, são os times da primeira divisão do Brasileirão que menos jogaram na temporada, com 41 aparições. O time mineiro, por sua vez, entrará em campo nesta segunda-feira (19), contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, e deixará o cruz-maltino como a equipe com menos partidas.

Veja os times da Série A com mais jogos na temporada

Fortaleza - 54

Botafogo - 53

Bragantino - 52

Bahia - 52

Cuiabá - 51

Athletico-PR - 51

Palmeiras - 51

Grêmio - 49

Flamengo - 48

Corinthians - 48

Fluminense - 48

São Paulo - 48

Atlético-GO - 46

Internacional - 45

Vitória - 45

Juventude - 44

Atlético-MG - 44

Criciúma - 43

Vasco - 41

Cruzeiro - 41

