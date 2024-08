A- A+

Futebol Botafogo vacila no fim, cede empate diante do Palmeiras, mas avança na Libertadores Alvinegro abriu 2x0, mas tomou dois gols no fim - além de um terceiro, anulado pelo VAR - e quase foi eliminado

Os minutos finais do jogo entre Botafogo e Palmeiras, no ano passado, pelo Brasileirão, foram históricos, com uma virada espetacular do Verdão. O de 2024, pelas oitavas de final da Libertadores da América, no Allianz Parque, por pouco não repetiu o mesmo cenário. Após os cariocas abriram 2x0, os paulistas foram buscar o 2x2 e chegaram a marcar o terceiro gol, o que seria o do triunfo que levaria o confronto para as penalidades. Acontece que o VAR entrou em ação e anulou. No fim, o empate no Allianz Parque garantiu o Fogão nas quartas de final.





O jogo



Protagonistas da disputa do título do Brasileirão 2023, Palmeiras e Botafogo travaram o grande duelo da noite nas oitavas de final da Libertadores 2024. Mesmo com a vantagem da vitória por 2x1 no jogo de ida, no Engenhão, os cariocas não se privaram de atacar. Aos quatro minutos, Vitor Reis acertou a trave de Weverton.



A resposta do Palmeiras veio pelo alto. Richard Rios cruzou e Flaco López, de cabeça, mandou por cima. Pelo lado direito, Estevão também deu trabalho à marcação alvinegra, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

O Botafogo voltou ao segundo tempo sem Luiz Henrique, que deixou o campo com dores na panturrilha. Sem o camisa 7, quem chamou a responsabilidade foi o camisa 99, Igor Jesus. O Palmeiras vacilou na marcação e deixou Savarino entrar na área e tocar para o atacante alvinegro fazer 1x0.

Antes mesmo que o Palmeiras reunisse forças para buscar o empate, o Botafogo ampliou o placar. Em contra-ataque letal, Savarino recebeu na cara de Weverton e encheu o pé para balançar as redes.



Milagre do Allianz Parque?

O Palmeiras não desistiu e tentou o que seria um milagre no Allianz. Aos 41, após cobrança de falta, Flaco López, de cabeça, diminuiu o prejuízo. Naquela altura, o Verdão precisaria de dois gols para provocar as penalidades.



Para aumentar a emoção, Rony, aos 45, encaixou um voleio meio sem jeito, mas suficiente para vencer John e empatar o confronto. Faltavam cinco minutos para o fim da partida.



Três minutos depois, após bate-rebate na área, Gustavo Gomez chutou forte para fazer o 3x2. Seria o gol do milagre, da virada inesperada que levaria à decisão para os pênaltis. Para a tristeza dos paulistas e alívio dos cariocas, o VAR identificou toque na mão do defensor e anulou o lance.



Aos 54, a chance final caiu nos pés de Gabriel Menino. De falta, o palmeirense cobrou colocado e acertou o travessão. No sufoco, em uma “quase entregada” histórica, o Botafogo segurou o empate e avançou.



Mais brasileiros

Mais quatro brasileiros entram em campo nesta quinta (22) em competições internacionais. Pela Sul-Americana, no Mario Alberto Kempes, o Athletico visita o Belgrano/ARG. Na ida, na Ligga Arena, o Furacão venceu por 2x1. Um empate coloca a equipe paranaense nas quartas de final. Quem passar pega o Racing/ARG na etapa seguinte.



Também na Sul-Americana, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors/ARG. No primeiro jogo, na La Bombonera, os argentinos ganharam por 1x0, com gol do uruguaio Cavani.



Pela Libertadores, o São Paulo recebe o Nacional/URU, no Morumbi. O jogo de ida, no Uruguai, foi 0x0. No Hernando Siles, o Flamengo visita o Bolívar, com a vantagem de ter vencido por 2x0 no primeiro encontro, no Maracanã.

