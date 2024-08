A- A+

Luto Nacional-URU anuncia a morte do zagueiro Juan Izquierdo Atleta teve um mal-súbito na última quinta-feira (22), quando enfrentou o São Paulo, no Morumbis

O futebol está de luto. Morreu em São Paulo, na noite desta terça-feira (27), o zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O jogador ficou internado no Hospital Albert Einstein após desmaiar no campo do MorumBis, em partida contra o São Paulo, pela Libertadores, na semana passada. A informação foi divulgada pelo clube uruguaio.

Internado desde a última quinta-feira na unidade de saúde, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante partida da Libertadores, o jogador uruguaio de 27 anos teve piora em seu estado de saúde no último final de semana, onde foi citado uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

No pronunciamento, o clube declarou: "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento de nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos, colegas e pessoas próximas".

Ao longo desta terça-feira, os familiares e toda delegação do Nacional-URU se fizeram presentes no hospital. Izquierdo deixa dois filhos, uma menina de oito anos e um menino recém-nascido de apenas 11 dias.

Trajetória profissional

Zagueiro de 27 anos de idade, Juan Izquierdo foi revelado pelo Atlético Cerro-URU, e também teve passagens por outros clubes do país como o Peñarol e o Montevideo Wanderers antes de jogar pelo Nacional. Além do Uruguai, o zagueiro teve uma breve passagem pelo Atlético San Luís, do México.

