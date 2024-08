Juan Izquierdo: boletim indica morte cerebral após parada cardiorrespiratória

A- A+

O dia 27 de agosto se tornou um dia triste para o futebol. Na noite desta terça-feira, faleceu o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que passou mal e caiu desacordado durante um jogo de Libertadores na última quinta-feira.



De acordo com o boletim médico publicado pelo Hospital Albert Einstein, Izquierdo faleceu às 21h38 por morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

- O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca - diz a nota oficial divulgada pelo hospital, assinada pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino, Carlos Vicente Serrano Junior e Miguel Cendoroglo Neto.





O corpo do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo será transportado de volta para seu país nesta quarta-feira, em um avião da Força Aérea do Uruguai. De acordo com o jornal uruguaio "El País", o clube realizou diversas negociações com Armando Castaingdebat, chefe do Ministério da Defesa Nacional, para conseguir a transferência dos restos mortais em uma aeronave Aviocar C212, da Força Aérea do país. A previsão é que o C212 decole do Uruguai por volta das 6h de amanhã, em direção à capital paulista, em uma viagem que tem duração estimada de oito horas, segundo o veículo uruguaio, para retornar ao país no final do dia.

Relembre o caso

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein na noite da quinta-feira, dia 22 de agosto, após sofrer um arritmia cardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores. Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital. Segundo o comunicado, o atleta de 27 anos deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos. No domingo, dia 25 de agosto, o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

