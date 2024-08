A- A+

LUTO Juan Izquierdo: São Paulo, Peñarol e outros clubes lamentam morte do zagueiro do Nacional Clube paulista publicou condolências aos familiares do defensor uruguaio

Dia triste para o futebol. Na noite desta terça-feira, o zagueiro Juan Izquierdo faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, de acordo com o último boletim médico.

Nas redes sociais, o São Paulo, que já havia prestado homenagens ao jogador na partida da rodada do último final de semana pelo Brasileirão, prestou condolências por meio de uma nota oficial.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.



Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

- Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol - postou.





Além do São Paulo, o Peñarol, maior rival do Nacional, também postou uma mensagem de pesar em suas redes sociais.

- O Club Atlético Peñarol lamenta profundamente a morte de Juan Manuel Izquierdo, ex-jogador da nossa instituição. Expressamos as nossas mais profundas condolências e abraçamos a sua família, os seus amigos e o Clube Nacional de Futebol neste momento de tanta dor - postou o clube.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, exjugador de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y abrazamos a sus familiares, a sus amigos y al Club Nacional de Football en este momento de tanto dolor. pic.twitter.com/2Inwiv2so5 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 28, 2024

Outros clubes brasileiros também utilizaram as redes sociais para mandar mensagens de lamentação pelo falecimento do jogador.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU que teve mal súbito no Morumbis no confronto com o São Paulo. Neste momento tão triste para toda a comunidade do futebol sul-americano, desejamos muita força aos… pic.twitter.com/4x6cqXsPMF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2024

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a… — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

É com a mais profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional (URU).



Neste momento tão difícil, prestamos solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar todos os corações.



Descanse em paz, Juan. #VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol. pic.twitter.com/YZkAFJxc3R — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2024

Futebol de luto



Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros… pic.twitter.com/47OMcomu5X — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2024

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional/URU, na noite desta terça-feira.



Estávamos esperançosos e em oração pela melhora do atleta que, infelizmente, não resistiu.



Desejamos nossos mais sinceros sentimentos aos amigos e,… pic.twitter.com/BuBBR00sak — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) August 28, 2024

Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, também se pronunciou oficialmente com uma nota de pesar.

- Lamento profundamente a saída precoce de Juan Izquierdo. O futebol sul-americano está de luto. Minhas condolências ao Clube Nacional do Uruguai e a todos os seus entes queridos. Que descanse em paz - publicou o cartola.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atleta Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, nesta terça-feira (27).



O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto.



Descanse em paz, Juan! pic.twitter.com/GvOP548pMr — Corinthians (@Corinthians) August 28, 2024

