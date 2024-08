Izquierdo disse que jogaria 'a partida da vida' para ex-colega de equipe

A- A+

Jogador que pertence ao Botafogo e está emprestado ao León-MEX, Diego Hernández prestou homenagem ao seu compatriota, Juan Izquierdo, que faleceu na noite desta terça-feira (27), aos 27 anos, pouco menos de uma semana após sofrer uma parada cardíaca no campo do Morumbis, em partida contra o São Paulo.

Na publicação feita nas redes sociais, ele revelou que conversou com o zagueiro, antes de seu último jogo. Os dois atuaram juntos no Montevideo Wanderers-URU por quase dois anos.

No post, Diego Hernández relembrou da importância de Izquierdo no momento em que estava iniciando sua trajetória no futebol profissional. Ele ainda revelou que o zagueiro lhe falou que iria "fazer a partida da sua vida", antes do duelo contra o São Paulo.

Veja o que escreveu Diego Hernádez;

"Como você me disse antes da partida. “Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem. Hoje você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair. Hoje tenho que me despedir de uma pessoa que não sei se existem muitas neste esporte, hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e um coração partido. Obrigado por tudo, do fundo do meu coração, e como sempre dizíamos “venha, aproveite, dance e brinque comigo, aaaa que repiqueeee”. Negro Juan, eu sempre me lembrarei de você. E só morre quem esquece, e aqui nós não esquecemos os que estiveram aqui. QUE DESCANSE EM PAZ"

Diego Hernández e Juan Izquierdo jogaram juntos, em 2021 e 2022, pelo Montevideo Wanderers. O ex-jogador do Botafogo ainda ficou no clube mais dois anos, antes de se transferir para o alvinegro carioca. Já o zagueiro, foi comprado pelo Nacional.

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein na noite da quinta-feira, dia 22 de agosto, após sofrer um arritmia cardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores.

Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital.

Segundo o comunicado, o atleta de 27 anos deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos.

No domingo, dia 25 de agosto, o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

