A- A+

Copa do Brasil Flamengo vence Bahia, em Salvador, e larga na frente nas quartas da Copa do Brasil Rubro-negro carioca soube suportar a pressão baiana e foi cirúrgico para triunfar fora de casa

O Flamengo foi cirúrgico para vencer o Bahia e largar na frente no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em confronto disputado na noite desta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, diante de mais de 46 mil torcedores, o Rubro-negro suportou a pressão dos donos da casa e derrotou o Tricolor, por 1x0, com gol de Bruno Henrique.

Agora, no duelo de volta, marcado para o dia 12 de setembro, no Maracanã, a equipe comandada por Tite joga pelo empate para avançar à semifinal. Em caso de triunfo baiano por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

BRUNO HENRIQUE!!!



Ele subiu em qual andar, Nação? Que cabeçada! O @Flamengo abre o placar na Fonte Nova! #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/jKapMUlPE0 — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 29, 2024

O jogo

Apesar do Flamengo iniciar melhor o confronto, não demorou para o Bahia tomar as rédeas do jogo, diante de seu torcedor. Com rápidas trocas de passes pelo meio, o Tricolor de Aço envolveu o Rubro-negro, chegando a ter 60% da posse de bola, mas faltou caprichar no terço final para construir alguma vantagem antes do intervalo.

Everton Ribeiro, em chute de longe, e Thaciano, dentro da área, chegaram perto de colocar os baianos na frente. O time carioca, por sua vez, teve uma boa oportunidade com Gerson, após passe de Luiz Araújo. No entanto, o camisa 8 foi abafado por Kanu. Na reta final do primeiro tempo, o Bahia finalizou três vezes em sequência, colocando o setor defensivo do Flamengo em apuros.

Na etapa complementar, o Flamengo voltou sem modificações, mas apresentou outra postura. O time de Tite foi responsável pelas primeiras chegadas e acabou premiado ainda aos quatro minutos. Em bela cobrança de escanteio de De la Cruz, Bruno Henrique foi no segundo andar para cabecear para o fundo do gol.

Sem se intimidar com o gol sofrido, o Bahia voltou a dominar as ações. Logo como resposta, Everton Ribeiro deixou Jean Lucas na cara do gol, mas o volante parou em grande intervenção de Matheus Cunha, aos dez. No minuto seguinte, foi a vez do camisa 10 tricolor bater colocado e ver o goleiro salvar o Flamengo novamente.

Thaciano, após boa trama pela esquerda, também ficou no quase, na última boa jogada tricolor, que vai para o jogo de volta em desvantagem.

Homenagem

Antes da bola rolar na Fonte Nova, um minuto de silêncio foi feito em homenagem ao zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que morreu na última terça-feira (27). Muitos aplausos de jogadores e torcedores dos dois times puderam ser vistos no estádio durante o ato.

Veja também

Copa do Brasil Atlético-MG marca no fim e bate São Paulo na ida das quartas da Copa do Brasil