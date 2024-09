Com atuação fraca, Brasil perde para o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa

A- A+

"Brasil estará na final da Copa, podem me cobrar". Esta declaração foi dada pelo técnico Dorival Júnior, às vésperas do confronto desta terça-feira (10), contra o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Se a Seleção, de fato, estará na decisão do Mundial em 2026, ainda não sabemos. No entanto, o que fica claro, é que ainda há muito trabalho a ser feito. Em duelo válido pela 8ª rodada da competição continental, o time verde-amarelo perdeu para os paraguaios, por 1x0, no Defensores del Chaco.

O resultado fez o Brasil cair para a quinta colocação, estacionando nos dez pontos. Com um ponto a menos, o Paraguai chegou à sétima posição.

A Seleção Brasileira volta a se reunir para mais dois jogos das Eliminatórias em outubro. No dia 10, visita o Chile, em Santiago, pela 9ª rodada. Cinco dias depois, recebe o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

Se a vitória contra o Equador mascarou uma fraca atuação da Seleção Brasileira, o primeiro tempo diante dos paraguaios escancarou o quanto a equipe dirigida por Dorival Júnior é pobre de ideias.

Com um "pé de obra" mais qualificado que o do adversário, o Brasil até chegou a controlar o confronto nos minutos iniciais. Ficava com a bola no pé, mas sem criatividade e previsível pouco incomodava a retranca de Gustavo Alfaro.

Um chute, um gol

O Paraguai, por sua vez, não precisou de muito para fazer a festa dos 35 mil torcedores presentes no Defensores sel Chaco. E foi na primeira investida, aos 19 minutos. Após cruzamento da esquerda, Gabriel Magalhães afastou de cabeça para a entrada da área.

Diego Gómez errou o primeiro domínio, mas na sequência limpou a marcação de Bruno Guimarães e chutou de trivela. A bola acertou o poste direito de Alisson e morreu no fundo do barbante. Foi apenas o segundo gol paraguaio nesta edição das Eliminatórias.

A resposta e única boa chegada da Seleção aconteceu logo em seguida ao gol sofrido. Aos 23 minutos, Endrick recebeu pela direita e invertou para Vinícius Júnior.

Em rara boa jogada do camisa 7, ele ganhou da marcação e rolou para trás. Livre, Guilherme Arana chutou forte rasteiro e viu o companheiro de Atlético-MG, Junior Alonso, salvar o Paraguai em cima da linha.

Com direito a "olé"

Ciente da atuação abaixo da crítica, Dorival Júnior voltou para o segundo tempo com Luiz Henrique e João Pedro nas vagas de Bruno Guimarães e Endrick, respectivamente. Logo na primeira participação do atacante do Brighton, ele serviu Rodrygo, que chutou para fora.

Em seguida, o atleta do Botafogo cruzou e João Pedro cabeceou para fora. Vinícius Júnior, em tentativa de fora da área, parou no goleiro Gatito Fernández.

Bem postado na zaga, o Paraguai saía apenas nos erros do Brasil e chegou a tirar o grito de "olé" do torcedor em duas oportunidades na etapa final, enquanto envolvia a equipe pentacampeã mundial com boa troca de passes no campo ofensivo.

Ficha do jogo

Paraguai 1

Gatito Fernández; Juan Cáceres, Balbuena, Alderete (Velázquez) e Junior Alonso; Villasanti, Diego Gómez (Ramón Sosa), Bobadilla, Almirón (Cuenca) e Enciso (Riveros); Isidro Pitta (Alex Arce). Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil 0

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); Bruno Guimarães (Luiz Henrique), André e Lucas Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Endrick (João Pedro) e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Defensores del Chaco (Assunção/PAR)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán e Andrés Nievas (ambos do URU)

Gols: Diego Gómez, aos 19' do 1T (PAR)

Cartões amarelos: Bobadilla, Diego Gómez (PAR); Paquetá, Vini Jr. (BRA)

