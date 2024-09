A- A+

CINEMA Exibição gratuita de ''Mestre Biu, Estrela de Ouro", no Recife, encerra projeto itinerante; confira A sessão acontece no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, nesta quinta (12), às 19h

O que seria da arte do cavalo-marinho sem o Mestre Biu? Um dos maiores incentivadores dessa manifestação em Pernambuco, ganhou um longa-metragem para narrar sua história: ''Mestre Biu, Estrela de Ouro". A exibição única do filme-documentário acontece no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, nesta quinta-feira (12), às 19h.

O projeto itinerante já percorreu seis cidades pernambucanas, concluindo a travessia no Recife, de forma gratuita, com a distribuição dos ingressos para o público uma hora antes do início da sessão. Além disso, o diretor e roteirista argentino Gualberto Ferrari marca presença no evento para um bate-papo sobre o seu filme ''Mestre Biu, Estrela de Ouro".

Projeto itinerante

As cidades de Condado, Petrolina, Garanhuns, Caruaru, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão já receberam o projeto que homenageia os dois anos de falecimento de Mestre Biu, fundador do Cavalo-Marinho Estrela de Ouro, que é patrimônio vivo de Pernambuco.

Produzido e filmado na Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão pernambucano, além de Igarassu e Olinda, sem financiamento público ou privado, o filme tem como roteirista e diretor o argentino Gualberto Ferrari, em parceria com Elisa Toledo Todd, corroteirista, e Ricardo Pompili, diretor de fotografia.

Trama de ''Mestre Biu, Estrela de Ouro"

A história gira em torno de uma família pobre, que luta para sobreviver por meio da arte, mostrando seus conflitos internos e que graças ao amor pela cultura popular, aprendida desde o berço, consegue se manter unida. Mesmo tendo à frente uma difícil realidade social, o filme transmite a mensagem universal de como a cultura popular salva famílias da destruição e da implosão social.

''Mestre Biu, Estrela de Ouro", expõe a beleza do cavalo-marinho, mas não se limita a captar apenas a brincadeira, mesmo com o registro de algumas belas apresentações. Sobretudo, o filme se caracteriza por ser dramático e narrativo, abordando a realidade histórico-social, com personagens característicos da família tradicional e com paisagens intensas da terra pernambucana, principalmente da região da Mata Norte.

O filme ainda conta as histórias dos engenhos de cana-de-açúcar onde o Cavalo-Marinho nasceu, sob a ótica e vida de uma família num road movie visual, poético e profundamente pernambucano.

O filme retrata também a problemática da mulher na sociedade e na família tradicional em relação à participação criativa dentro da cultura popular. E esse conflito é levado ao Mestre Biu que, além de líder do grupo, também é avô e a autoridade patriarcal da família.

Em uma sequência emocionante, suas filhas se questionam sobre esse universo machista dominado por homens, levando o espectador a refletir sobre o tema.

Por fim, outro aspecto importante é a transmissão da arte e da cultura dentro da própria família, de uma geração para outra. E, talvez, seja esse o segredo que faz com que o Cavalo-Marinho Estrela de Ouro continue encantando e mantendo viva uma forte tradição da nossa cultura popular.

Gualberto Ferrari

Gualberto Ferrari é argentino e vive entre Paris e Valência. Ele possui uma relação de longa data com Pernambuco. Em 2006, descobre essa "manifestação popular única na América", segundo suas próprias palavras, e decide que a história do Cavalo-Marinho Estrela de Ouro, da família envolvida no grupo e do Mestre Biu Alexandre merecia um filme de longa-metragem, devido sua riqueza e tradição que perdura de geração em geração. E foi assim que nasceu o filme-documentário “Mestre Biu, Estrela de Ouro".

Mestre Biu Alexandre e Cavalo-Marinho Estrela de Ouro

O Mestre Biu Alexandre foi uma figura de extrema importância para o cavalo-marinho, sendo reconhecido como um dos grandes Mestres dessa manifestação cultural. Sua contribuição foi fundamental para a preservação e divulgação do cavalo-marinho em Pernambuco e para além das fronteiras do Estado.

Biu Alexandre aprendeu a brincadeira de cavalo-marinho ainda na infância, aos 12 anos, junto com o pai e em 1979, fundou o grupo Cavalo-Marinho Estrela de Ouro, liderando seu próprio grupo de brincantes e contribuindo ativamente para a transmissão dos conhecimentos e tradições dessa manifestação.

Mestre Biu Alexandre faleceu em julho de 2022 e seu legado é significativo, tendo seu trabalho reconhecido como uma contribuição importante para a preservação e a valorização do cavalo-marinho. Sua memória continua viva e sua influência perdura nos grupos de brincantes e nas atuais e futuras gerações.

Após o falecimento do Mestre Biu, os filhos e netos assumiram a liderança do Cavalo-Marinho Estrela de Ouro, que em 2024 completou 45 anos de existência e desde 2018 é Patrimônio Vivo de Pernambuco. Desta forma, se mantém viva a tradição desta importante manifestação cultural, a partir da arte e ensinamentos deixados por Mestre Biu.

SERVIÇO:

Exibição do filme-documentário "Mestre Biu, Estrela de Ouro"

Quando: 12 de setembro, 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu

Entrada gratuita com distribuição dos ingressos uma hora antes da sessão

