Cena CumpliCidades: 17ª edição do festival traz ao Recife espetáculos de cinco países

O Festival Internacional Cena CumpliCidades retorna para a sua 17ª edição, que começa neste sábado (14) e segue até o dia 5 de outubro. Neste período, a programação ocupará cinco teatros do Recife: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça.

“Desde 2011, o festival vem se dedicando à experimentação de linguagens, mas também com atenção à formação de plateia, ao fomento de novos talentos e à cooperação, não só com os artistas, mas também com companhias, grupos, centros culturais e instituições”, aponta Arnaldo Siqueira, curador do Cena.

Nesta edição, o público terá a oportunidade de conferir 29 espetáculos de Pernambuco, de outros estados do Brasil e do mundo. Também estão previstas dez ações de formações, batalha de hip hop e uma mostra de dança voltada para artistas iniciantes.

“O eixo curatorial deste ano é voltado para as mulheres. Dos 29 trabalhos que compõem a programação, 23 têm mulheres envolvidas, seja dirigindo, interpretando ou mesmo acumulando as duas funções. Não foi preciso muito esforço para reunir obras dentro do interesse do festival e que tivessem representação feminina”, afirma o curador.



A maior parte dos espetáculos apresentados pelo festival são inéditos no Recife. De fora do País, há representantes da Suíça, Canadá, França e Argentina. Um dos destaques é o espetáculo “Bílis Negra”, criado em conjunto pelos bailarinos do Teatro Colón e Teatro San Martín, ambos de Buenos Aires.

Da França, a Cia. Ona Tourna traz a aula-espetáculo “Meu Lugar”, sobre a trajetória da coreógrafa Fanny Vignals. Marcelo Pereira, bailarino pernambucano radicado na Suíça, vem com “Wind on the Skin” e “The Piece of Cake”, através do programa Exchange Dance Program.

Dentro da programação musical, a canadense Judith Cohen apresenta um show que integra sua pesquisa sobre tradições musicais e narrativas que resistiram ao tempo. No teatro, estreia de "Mulheres de Nínive", montagem idealizada e encenada pela atriz Nínive Caldas e dirigida por Hilda Torres.

A Mostra de Coreografias Cena, realizada em parceria com o Laboratório de Extensão e Ensino de Dança (LEED) da UFPE, leva ao palco grupos artísticos de escolas, no Teatro de Santa Isabel, no dia 28 de setembro. Para as atividades formativas, que incluem cursos, workshops e residência artística, as inscrições devem ser feitas na plataforma Dança Digital.

Serviço:

17º Festival Internacional Cena CumpliCidades

Deste sábado (14) até 5 de outubro

Nos teatros de Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça

Opções gratuitas e pagas, com ingressos a R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

Informações: www.cenacumplicidades.com



