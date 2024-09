A- A+

CINEMA Filme de Almodóvar vencedor do Leão de Ouro estreia em outubro no Brasil Com Tilda Swinton e Julianne Moore no elenco, a trama acompanha a reaproximação de duas amigas

O ''Quarto ao Lado'' (''The Room Next Door'', no título original), novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, foi aclamado no Festival de Cinema de Veneza, vencendo no último fim de semana o Leão de Ouro, prêmio máximo do evento.



O longa estreia nos cinemas brasileiros em 24 de outubro, conforme anúncio da Warner Bros. Antes, porém, integra a programação internacional do Festival do Rio, mostra que acontece entre 3 e 13 de outubro no Rio de Janeiro.

Com Tilda Swinton e Julianne Moore no elenco, é o primeiro longa-metragem do cineasta em língua inglesa. A trama acompanha a reaproximação de duas amigas, uma escritora de sucesso (Moore) e uma correspondente de guerra com câncer terminal (Swinton). Com o filme, Almodóvar discute temas como morte, amizade, maternidade e direito à eutanásia.

O Leão de Ouro marcou o retorno do diretor ao pódio do Festival após 36 anos. Em 1988, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro por Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos.

