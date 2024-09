Relembre 12 grandes filmes de James Earl Jones

A- A+

O ator James Earl Jones morreu na segunda-feira aos 93 anos. Assim como seu contemporâneo Sidney Poitier, Jones ajudou a mudar a percepção dos atores negros em Hollywood, criando personagens indeléveis de filmes e TV que desafiavam os estereótipos da época.

Nascido no Mississippi e criado em Michigan, Jones passou grande parte do início de sua carreira em Nova York, trabalhando em teatro, TV e rádio, onde treinou sua voz profunda e estrondosa. Por causa de seus tons vocais ricos e ar de autoridade, ele foi muito requisitado como narrador e para trazer um senso de seriedade aos papéis secundários.

Os 12 filmes abaixo mostram predominantemente a voz de Jones e suas habilidades como ator de personagem. Mas os poucos papéis principais mostram que se ele tivesse recebido o mesmo tipo de oportunidade que Poitier, poderia ter sido uma estrela tão grande.

‘Dr. Fantástico’ (1964)

James Earl Jones em 'Dr Fantástico' — Foto: Divulgação

Poucos atores têm a sorte de fazer sua estreia na tela grande em um dos maiores filmes de todos os tempos. Jones só aparece em um punhado de cenas na sombria comédia de guerra nuclear de Stanley Kubrick, mas faz valer esses poucos minutos. Ele interpreta um bombardeiro cujo profissionalismo o leva a seguir as ordens de qualquer comandante maluco ou político incompetente que late em seu ouvido.

‘A grande esperança branca’ (1970)



James Earl Jones em 'A grande esperança branca' — Foto: Divulgação

Jones recebeu sua única indicação ao Oscar (tornando-se o segundo homem negro indicado, depois de Poitier) por seu primeiro papel principal em um filme. Na adaptação da peça teatral de Howard Sackler, dirigida por Martin Ritt, ele interpreta Jack Jefferson, um personagem baseado no boxeador Jack Johnson, do início do século XX. Tanto o personagem fictício quanto o real lidaram com a hostilidade social generalizada por causa de sua arrogância, sucesso no ringue e relacionamentos interraciais. Sua estrela é tão grande e carismática em “A grande esperança branca” que ele faz essas objeções parecerem mesquinhas.

‘O presidente negro’ (1972)

James Earl Jones em 'O presidente negro' — Foto: Divulgação



Escalar um ator negro como presidente dos Estados Unidos se tornou um clichê de Hollywood nas últimas duas décadas, mas era tão radical em 1972 que Rod Serling, o criador de “The Twilight Zone”, foi chamado para escrever o roteiro da adaptação para o cinema do romance best-seller de Irving Wallace, “The Man”. Embora o filme exagere na novidade — tornando a maioria das crises de sua administração relacionadas à raça — Jones ainda dá corpo ao personagem, tornando-o uma pessoa, não um símbolo.

‘Claudine’ (1974)



James Earl Jones em 'Claudine' — Foto: Divulgação

O início dos anos 70 foi um período de expansão para atores afro-americanos em filmes, desde que estivessem dispostos a aparecer em comédias ou filmes de gênero violento. “Claudine” foi o raro filme com um protagonista negro que se parecia mais com os dramas de personagens ricos que os diretores da “Nova Hollywood” estavam fazendo por volta de 1974. Jones interpreta um lixeiro cujo romance com uma mãe solteira, interpretada por Diahann Carroll, é ameaçado pela preocupação dela de que a coabitação deles possa ameaçar seus pagamentos de assistência social. Honesto sobre a vida no gueto sem se tornar estridente, “Claudine” se beneficia muito das performances de Jones e Carroll, com mais humor e coração do que desespero.

‘The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings’ (1976)



Poster de 'Bingo Long', com James Earl Jones, Billy Dee Williams e Richard Pryor — Foto: Divulgação

Produzido pela Motown, o filme sobre times de beisebol da década de 1930 apresenta um elenco de primeira linha, incluindo Billy Dee Williams como um cínico oportunista e Richard Pryor como um falador habilidoso que busca se passar por qualquer coisa, menos negro. Jones interpreta um ativista rebatedor de home runs (inspirado em Josh Gibson) preocupado se os afro-americanos controlariam seu próprio futuro se houvesse integração na Major League Baseball. “Bingo Long” revisita a atmosfera de carnaval e o exibicionismo de esportistas itinerantes, ao mesmo tempo em que argumenta que mesmo as pessoas que ganham a vida jogando merecem ser tratadas de forma justa.

‘Guerra nas estrelas’ (1977)

Seria um desserviço ao grande David Prowse — a presença física sob o capacete e a capa preta de Darth Vader — dizer que Jones é o principal responsável por criar um dos vilões mais conhecidos da história do cinema. Então, vamos considerar uma colaboração entre Prowse e Jones, que trabalharam juntos para dar ao pai de Luke Skywalker tanto uma sensação de ameaça quanto uma dimensão trágica inesperadamente simpática. Dê crédito também a George Lucas por contratar alguém com uma voz grave adequada para acentuar o poder do lorde das trevas.

‘Matewan - A luta final’ (1987)



James Earl Jones em 'Matewan' — Foto: Divulgação

Por alguma razão, Jones raramente trabalhou com os grandes cineastas de sua época. Uma das exceções mais proeminentes e bem-vindas foi “Matewan”, escrito e dirigido por John Sayles, que aplicou sua abordagem tipicamente novelística à história real de um violento confronto na década de 1920 entre mineiros da Virgínia Ocidental e os capangas contratados por seus empregadores. Jones interpreta um dos mineiros negros, que têm lealdades divididas porque nem todos podem pagar o privilégio do idealismo baseado em princípios.

‘Campo dos sonhos’ (1989)



James Earl Jones em 'Campo dos sonhos' — Foto: Divulgação

No romance “Shoeless Joe”, de W.P. Kinsella, um fazendeiro de Iowa ouve vozes que lhe dizem para primeiro construir um campo de beisebol em um milharal e depois encontrar o romancista recluso J.D. Salinger. A versão cinematográfica (renomeada “Campo dos sonhos”) muda o escritor para o fictício Terence Mann e escala Jones no papel, confiando no ar venerável do ator para vender a mudança repentina de atitude do personagem de irascivelmente relutante para um crente fiel à causa do herói. Embora o filme possa soar piegas, os discursos de Jones sobre beisebol, América e esperança sempre soam verdadeiros.

'O Rei Leão’ (1994)

Além de Darth Vader, Jones ajudou a dar vida a outro dos pais mais imponentes da cultura pop: Mufasa em “O Rei Leão”. Ainda que muito mais gentil e amado do que o primeiro, em ambos os casos, a sombra do patriarca vai longe, caindo sobre os jovens heróis enquanto eles passam por odisseias de amadurecimento. Poucos outros artistas da era de Jones poderiam ter tornado personagens tão vívidos enquanto estavam sentados em frente a um microfone.

‘Os deserdados’ (1995)



James Earl Jones em 'Deserdados' — Foto: Divulgação

A primeira versão cinematográfica do romance antiapartheid de Alan Paton de 1948 estrelou um jovem Poitier como um padre ativista ajudando um colega mais velho a entender as realidades do conflito racial e da pobreza em Joanesburgo. Na adaptação de 1995 — lançada após o fim do apartheid — Jones é o padre mais velho, incorporando um modo de vida simples e comovente que foi perdido quando a África do Sul se despedaçou.

‘Segredo de família’ (1996)

James Earl Jones e Robert Duvall em 'Segredo de família' — Foto: Divulgação





Billy Bob Thornton e seu parceiro de roteiro, Tom Epperson, escreveram esta comédia dramática e espinhosa, com Robert Duvall interpretando um sulista que descobre que é meio negro e tem um irmão em Chicago que ele nunca conheceu. Jones é o irmão e tem consciência (e ressentimento) do segredo da família durante toda a sua vida. O filme é sobre o processo gradual e irregular de reconciliação racial e doméstica, mas Jones carrega muita raiva profunda em sua performance, deixando claro que quando se trata dos cantos mais vergonhosos da história americana, o perdão nunca será fácil.

‘A Segunda Guerra Civil’ (1997)

Uma entrada subestimada na filmografia de Joe Dante (um diretor subestimado), este filme da HBO satiriza a histeria anti-imigrante e critica a crescente influência das notícias a cabo na política. Jones aqui está perfeitamente escalado, interpretando um apresentador da velha escola se ajustando aos seus novos chefes, muitos dos quais tratam de forma leve as notícias para atiçar a indignação e aumentar a audiência. Faz sentido ter a voz da CNN representando uma era de dignidade prestes a desaparecer na memória.

