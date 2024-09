James Earl Jones deixou contrato assinado permitindo reprodução de sua voz por IA; entenda

A- A+

O ator e dublador James Earl Jones morreu nesta segunda-feira (9), mas sua voz deve se perpetuar. Não só pelos personagens icônicos que dublou — entre eles Mufasa e Darth Vader —, mas também porque Jones deixou assinado um contrato que permite a recriação de sua voz por meio de inteligência artificial.

O termo foi oficializado junto à Lucasfilm, produtora responsável pela franquia "Star Wars". Segundo a Vanity Fair, o contrato foi assinado em 2022. Matthew Wood, editor de som da Lucasfilm que já havia gravado a voz de Jones, disse à publicação naquele ano que sabia que Jones estava perto de se aposentar da dublagem de Darth Vader e, por isso, presenteou o ator com um trabalho junto ao software de IA Respeecher.





Wood disse à Vanity Fair que a última vez que Jones gravou um diálogo como Darth Vader foi em 2019, em "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker".

James Earl Jones morreu aos 93 anos, em sua casa no Condado de Dutchess, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo representante do ator à revista Variety. Ele tinha 93 anos.

Além do sucesso com a voz característica, o ator também se destacou à frente das câmeras em filmes como "A grande esperança branca" (1970), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, "Conan, o bárbaro" (1982), "Um príncipe em Nova York" (1988), "Campo dos sonhos" (1989), "Perigo real e imediato" (1994) e muitos outros. Seu último trabalho foi em "Um príncipe em Nova York 2" (2021), em que reprisou o papel de pai do personagem de Eddie Murphy.

Por seu papel mais famoso, como voz de Darth Vader em "Star Wars: Uma nova esperança" (1977), Earl Jones recebeu US$ 7 mil. À época, ele recusou o crédito do personagem em respeito ao ator David Prowse, que vestia o traje do vilão em cena. Mas o trabalho de voz chamou tanta atenção do público que o nome do ator acabou ganhando os créditos inevitáveis com o tempo.

