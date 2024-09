A- A+

TEATRO Vera Holtz apresenta a peça "Ficções" no Recife Espetáculo fica em cartaz no Teatro do Parque, a partir desta terça-feira (10)

Vera Holtz está no Recife. Intérprete de tantas personagens memoráveis na TV, a atriz paulista aportou na cidade com seu espetáculo teatral, “Ficções”, que ganha três apresentações no Teatro do Parque, desta terça-feira (10) até quinta-feira, sempre às 20h.

Escrita e dirigida por Rodrigo Portella, a peça é inspirada em "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", best-seller do israelense Yuval Noah Harari. Com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e lançado em 2014, o livro afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de criar ficções e acreditar nelas.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Vera Holtz conta que aceitou o convite de estrelar a montagem antes mesmo do texto ser escrito. “Tem uma frase que a gente fala na peça: ‘A vida é uma sucessão de acasos’. Talvez, tenha sido esse o princípio de tudo. Eu já conhecia o livro e presenteei muita gente com ele. Também tinha uma certa curiosidade de saber como o Rodrigo faria o recorte de uma obra tão ‘cabeçuda’. Acho que ele foi muito feliz nessa adaptação”, afirma.



O livro acaba servindo apenas como ponto de partida para as reflexões propostas pela peça. Abrindo mão de uma estrutura narrativa usual, Rodrigo criou um jogo cênico com ares de jam session ou, ainda, uma performance em construção.

Na proposta da peça, o sentido de ficção é trabalhado em diversas direções. A dramaturgia original criada a partir do livro conecta a habilidade humana de imaginar - algo presente nas religiões, sistemas políticos, conceito de nação e outras áreas - às artes cênicas, que também envolvem a criação de universos.

O desafio enfrentado por Vera em cena é o de se desdobrar entre diferentes personagens, alguns pinçados da obra literária e outros criados pelo encenador. Interpretando, cantando e instigando a plateia, a atriz precisa improvisar em diversos momentos, tendo como única companhia no palco o músico Federico Puppi, autor e performer da trilha sonora original.

Em cena, Vera estabelece uma relação muito direta com o espectador, trocando o tempo todo de papéis. Em determinadas horas, assume o lugar de narradora e, em outras, é ela mesma falando com a plateia.

Longe dos trabalhos na televisão desde 2019, quando fez uma participação na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, a atriz segue mergulhada no teatro. Além de atuar em “Ficções”, ela dirige o ator Guilherme Laca na peça “O Estrangeiro”, que passou pelo Recife em agosto.

“O teatro é uma espécie de retiro, um local que te renova em tudo. No audiovisual, você fica dentro de um estúdio e, de alguma forma, toda a sua relação com o público é virtual. O espectador te dá uma chancela, porque a palavra dele te estimula a continuar. E a cada dia o espetáculo é de um jeito, cada público é um público, cada cidade é uma cidade. Essa dinâmica de conhecer o Brasil, com tantas diferenças culturais, é de uma riqueza enorme”, aponta.

Serviço:

Espetáculo “Ficções”, com Vera Holtz

Quando: de hoje até quinta-feira, às 20h

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Ingressos a partir de R$ 21, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro



Veja também

documentário Assassinato de Eliza Samudio é contado em documentário com detalhes inéditos do caso