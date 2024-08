A- A+

TEATRO Pernambucana Arlete Salles divide palco com filho e neto em peça no Recife; a partir de R$ 19,50 "Ninguém Dirá que é Tarde Demais" será apresentada em três sessões em setembro no Teatro do Parque; ator Edwin Luisi também integra elenco

Com texto do neto Pedro Medina, a atriz pernambucana Arlete Salles, 86, sobe ao palco do Teatro do Parque nos dias 20, 21 e 22 de setembro com o espetáculo "Ninguém Dirá que é Tarde Demais".



Além do neto, o filho de Arlete, Alexandre Barbalho e o ator Edwin Luisi, com quem faz par romântico, integram o elenco da peça dirigida por Amir Haddad.



Com temática voltada à pandemia da Covid-19, o texto ganha interpretação em tom de leveza e sob os ares cômicos do casal vivido por Arlete e Edwin - respectivamente, no palco, Luíza e Felipe, inicialmente vizinhos de prédios diferentes mas com paredes grudadas.









Sensíveis às questões da pandemia, que incluem também 'perrengues' financeiros e domésticos, o casal passa a implicar um com o outro e em um dia, na rua, ambos de máscara, se encontram, sem no entanto ocorrer o reconhecimento de que são vizinhos.

"Ainda não elaboramos todas as perdas que a pandemia provocou, mas entender o que já passou e o que ainda estamos vivendo, através da perspectiva do humor, da tolerância e do amor é a proposta da minha comédia”, detalha Pedro Medina.

Parceria e sentimentos

Parceiros na arte, Arlete e o diretor Amir Haddad já estiveram juntos no espetáculo "Felisberto e o Café", apresentado há pouco mais de três décadas.



Quanto ao neto Pedro Medina no mesmo palco ao seu lado, na peça - apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros - a pernambucana ressalta estar 'navegando em sentimentos diversos e emoções fortes".



"Sinto muita felicidade e admiração em ver o meu neto se aproximando dessa profissão, crescendo de forma potente. Não apresentaria meu neto como dramaturgo, se não tivesse confiança no talento dele”, conta Arlete.

Serviço

Espetáculo teatral 'Ninguém Dirá Que É Tarde Demais"

Com Arlete Salles e Edwin Luisi

Quando: Sexta-feira (20) e Sábado (21), às 20h e Domingo (22), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 19,50 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833 // @teatrodoparqueoficial

