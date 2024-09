Bienal do Livro de São Paulo: pernambucanos marcam presença na feira literária

A- A+

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo reunirá escritores de todo o Brasil, desta sexta-feira (6) até 15 de setembro, no Distrito Anhembi. De Pernambuco, alguns nomes estão com presença garantida na feira literária.

Autora de livros como "Lágrimas de Carne" e "Mariposa Vermelha", Fernanda Castro inicia sua agenda já no primeiro dia do evento. Nesta sexta-feira (6), às 16h15, ela estará no espaço Arena Cultural, junto com Carol Chiovatto e mediação de Iris, da página "Divulga Nacional", em um bate papo intitulado "Romance + Fantasia = Romantasia".

Já na segunda-feira (9), às 16h, Fernanda terá sua sessão de autógrafos oficial no estande da Companhia das Letras. No dia 12, ela participa do Papo de Mercado, falando sobre o tema "Escrevi um livro, e agora?", com Lola Belluci, Wesley Barbosa, Leandro Saioneti e mediação de Fabrício Cunha. Para fechar, no último dia da Bienal, às 17h, no Skeelo Talks, a escritora conversa com Deko Lipe e Valquíria Vlad sobre viver de literatura fora do eixo Rio-São Paulo.



Sidney Nicéas, por exemplo, estará na Bienal de São Paulo com o lançamento de "Todos os Amores de Lourdes". A obra, publicada pela Editora Mangue, resgata a trajetória de Lourdes Alencar, líder comunitária recifense nascida em 1950 que transformou uma vida de dor e superação em um exemplo de amor e resiliência.

A sessão oficial de lançamento está marcada para este domingo (8), às 15h, no Espaço Cordel e Repente (estande K40), conhecido por destacar a literatura e a cultura nordestina. Nicéas também estará na feira nos dias 6, 7, 9, 10, 11, 14 e 15, disponível para interagir com leitores e admiradores.

Jaqueline Fraga, que foi finalista do Prêmio Jabuti, participa de um painel no domingo (8), às 11h. A mesa "O teto de vidro, o degrau quebrado e a mulher no mercado de trabalho" traz ainda as autoras Elisa Rosenthal e Karinna Forlenza, com mediação da jornalista Christiane Pelajo.

"Ocupar mais esse espaço, levando comigo a história das mulheres que fazem parte do livro Negra Sou, e ter a chance de falar sobre representatividade em um palco tão significativo como esse, é de um orgulho imenso", comenta Jaqueline, que terá ainda uma sessão de autógrafos no mesmo dia, às 18h, no estande "Escreva, Garota!".

No estande Amazon Kindle A48, o bate-papo com o tema "Do texto ao livro: as etapas para ter seu sonho publicado" terá a participação da pernambucana Mirela Paes, além de Alessandra Ruiz, Felipe Brandão, Emanoel Ferreira e mediação de Dani Costa Russo. Será no dia 13, às 18h.

Após a mesa, será realizada uma sessão de autógrafos. Mirela Paes marcará presença todos os dias da feira, das 11h e às 15h, em frente ao estande da Amazon Kindle, para encontrar suas leitoras e criadores de conteúdo.

Outro nome confirmado na Bienal de São Paulo é o de Juliano Ferro, de Caruaru. O escritor estará no estande da All Print Editora, autografando livros e conversando com leitores. Ele divulgará "Toque de Arrebol", sua publicação mais recente.

Veja também

FAMOSOS Gusttavo Lima comenta apreensão de jatinho em operação que prendeu Deolane