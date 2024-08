A- A+

LITERATURA ''Verão de Lenço Vermelho'': qual a história do livro banido na Rússia que viralizou no TikTok As autoras tiveram de deixar o país após receberem ameaças de morte

Você já ouviu falar em ''Verão de Lenço Vermelho''? O livro voltou a movimentar as redes sociais, desta vez no Brasil, depois de ser publicado pela Editora Seguinte no País em julho.



Banido na Rússia, o romance LGBT+ fez com que as autoras, a ucraniana Katerina Silvánova e a russa Elena Malíssova, tivessem de deixar o país após receberem ameaças de morte.

O sucesso do livro na Rússia aconteceu há dois anos, depois que ''Verão de Lenço Vermelho'' viralizou no TikTok - atualmente, são mais de 40 mil publicações com o título do livro em russo na rede de vídeos. Publicado por uma editora independente à época, a obra permaneceu por várias semanas na primeira colocação da lista de mais vendidos.

A história gira em torno dos jovens Iura, de 16 anos, e Volódia, de 19 anos. Os dois vivem um romance, proibido na União Soviética nos anos 1980, em um acampamento no verão de 1986. Vinte anos depois, Iura volta ao local para relembrar o seu primeiro amor.

A história e o sucesso do livro incomodaram ativistas anti-LGBT+, que chegaram a criar uma campanha para banir ''Verão de Lenço Vermelho'' da Rússia. As críticas acusavam o livro de ser "propaganda" ocidental e LGBT+, além de "distorcer" a história da União Soviética.



Segundo o The New York Times, o escritor Zakhar Prilepin, ex-membro da Duma Federal da Rússia, chegou a sugerir que a editora responsável pela publicação fosse incendiada.

Em março, a Rússia incluiu o "movimento internacional LGBT" a uma lista de "terroristas e extremistas". Desde 2013, uma lei na Rússia proíbe "a propaganda" de "relações sexuais não tradicionais" entre menores. A legislação foi ampliada no final de 2022, época do sucesso de ''Verão de Lenço Vermelho'', para proibir qualquer forma de "propaganda" LGBTQIA+ na mídia, internet, livros e filmes.

A russa Elena Malíssova deixou o país no mesmo ano. Em 2023, ela se estabeleceu na Alemanha. A autora nasceu em uma cidadezinha soviética no fim dos anos 1980 e, nos anos 2000, se mudou para Moscou.

Katerina Silvánova, natural de Kharkiv, na Ucrânia, onde vive hoje, conheceu Elena quando tinha 24 anos. Depois de criarem uma amizade, as duas começaram a trabalhar em ''Verão de Lenço Vermelho''.

SERVIÇO:

''Verão de Lenço Vermelho''

Autoras: Elena Malíssova e Katerina Silvánova

Editora Seguinte, 464 páginas

Preço: R$ 79,90 (impresso); R$ 39,90 (ebook)

