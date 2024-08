Narcélia França realiza sonho de lançar livro de estreia "Razão e Emoção" em Tejucupapo, Goiana

A- A+

Quando concluiu o ensino médio, em 2022, através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Narcélia França, que trabalhava como empregada doméstica, tinha um sonho: escrever e publicar um livro.

Foi graças ao apoio de Regina Carvalho, sua professora no EJA, e da companheira e produtora Crislayne, que Narcélia realiza o tão esperado desejo: neste sábado (31), às 16h, ela lança “Razão e Emoção”, seu livro de estreia.

O lançamento será em um lugar importante: em frente à sede da Associação Grupo Cultural Heroínas de Tejucupapo, no município de Goiana, onde Natércia nasceu.



Marcarão presença no lançamento de "Razão e Emoção" Clebinho do Arrocha e Fabinho (com repertório de batidão).

“Razão e Emoção”

Atualmente com 52 anos, foi quando cursava o ensino médio, aos 43, que Narcélia conheceu a professora Regina Carvalho, que tem uma gráfica e se comprometeu a apoiar a estudante a publicar seu primeiro livro.

Narcélia ia escrevendo para o livro nos intervalos do trabalho como empregada doméstica. “Na época, eu trabalhava como doméstica. Eu já tinha muitas coisas escritas e quando terminei o ensino médio, a professora [Regina Carvalho] foi montando e organizando o livro para mim”

Para a primeira edição, foram feitas 55 cópias, impressas e encadernadas artesanalmente (método cartonero), para Narcélia vender através do Mala Preta, projeto idealizado pela escritora Odailta Alves para a circulação da literatura negra de Pernambuco. A partir de então, a própria Natércia começou a montar os exemplares do livro.

Incentivo

Em 2023, Narcélia teve aprovado, no Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), o projeto “Fabricação do livro ‘Razão e Emoção’”, o que possibilitou a revisão textual, registro do livro e distribuição gratuita de exemplares para bibliotecas públicas.

E foi nessa oportunidade possibilitada pelo Funcultura que Narcélia realiza o lançamento – para ela, agora, o lançamento “oficial” – de “Razão e Emoção” em Tejucupapo.

“Eu fico muito feliz e é uma oportunidade grande de espalhar meu trabalho dentro da minha cidade. A melhor parte de tudo isso é poder distribuir esse livro entre meus sobrinhos, familiares. Fico muito orgulhosa de me ver como um bom exemplo, um incentivo para eles”.

O livro

“Razão e Emoção” é um livro de poesia. É composto por poemas escritos por Narcélia durante o período da pandemia.

“São poesias curtas e diretas. Eu falo de emoções vividas por mim, principalmente na época da pandemia [de covid-19], coisas que eu queria por pra fora”, conta Narcélia.

No prefácio, Regina Carvalho nos situa diante da arte literária de Narcélia

“(...) de uma simplicidade pungente, sua poesia aborda temas existenciais de um modo sensível e direto. Por vezes, surgem metáforas que causam uma ruptura com a linguagem usual, por vezes, a prosa espontânea dá lugar a um ritmo marcado por uma frase que se repete , como um ostinato.

Além dos poemas, Narcélia também assina as ilustrações que compõem “Razão e Emoção”.

SERVIÇO

Lançamento de “Razão e Emoção”, de Narcélia França

Quando: Sábado (31), às 16h

Onde: em frente Associação Grupo Cultural Heroínas de Tejucupapo - Av. Goiana, Tejucupapo - Goiana/PE

Aberto ao público

